Anita Martinović jela cvrčke u 'Asia Expressu', a onda iznenadila reakcijom: 'Mogu li dobiti cijelu zdjelu?'

'Asia Expressa' natjecateljima donosi brojne izazove, a jedan od njih stavio ih je na pravi test znanja. U duelu su morali pokazati koliko poznaju geografiju jugoistočne Azije – zadatak je bio ispravno smjestiti pločice s nazivima pokrajina na kartu tog dijela svijeta.
Ella Dvornik i Ines Miotto u tu su borbu ušle nakon prethodnog poraza, pa su s nestrpljenjem čekale trenutak kada će voditeljica Antonija Blaće proglasiti pobjednika.
"Je li to zato što smo na ovakvom svetom mjestu pa su se bogovi smilovali, ali pobijedile su Skitnice", našalila se Antonija nakon što je objavila rezultat.
Pobjeda je pripala Elli i Ines, dok su Anita Martinović i Aleksej Škarica iz duela izašli kao poraženi. No, poraz nije značio kraj – čekala ih je kazna. Jedno od njih moralo je pojesti cvrčka, a Anita i Aleksej odlučili su da će izazov podijeliti i oboje kušati neobičan specijalitet.
Iako mnogima sama pomisao na cvrčke nije nimalo privlačna, Anita je iznenadila reakcijom. Nakon što je probala, cvrčci su joj se, čini se, svidjeli pa je domaćinku iz Kambodže koja ih je posluživala upitala:
"Mogu li dobiti cijelu zdjelu?"
Tako se kazna pretvorila u jedno od najneobičnijih kulinarskih iskustava prve epizode.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.