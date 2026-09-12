Anita Martinović jela cvrčke u 'Asia Expressu', a onda iznenadila reakcijom: 'Mogu li dobiti cijelu zdjelu?'

'Asia Expressa' natjecateljima donosi brojne izazove, a jedan od njih stavio ih je na pravi test znanja. U duelu su morali pokazati koliko poznaju geografiju jugoistočne Azije – zadatak je bio ispravno smjestiti pločice s nazivima pokrajina na kartu tog dijela svijeta.

Ella Dvornik i Ines Miotto u tu su borbu ušle nakon prethodnog poraza, pa su s nestrpljenjem čekale trenutak kada će voditeljica Antonija Blaće proglasiti pobjednika.

"Je li to zato što smo na ovakvom svetom mjestu pa su se bogovi smilovali, ali pobijedile su Skitnice", našalila se Antonija nakon što je objavila rezultat.