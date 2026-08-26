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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita Martinović nasmijala priznanjem o svom dečku uoči 'Asia Expressa': 'Zgodan, zgodan, jako zgodan!'

Ove jeseni na male ekrane stiže novi avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta', a voditeljica Anita Martinović i njezin partner Aleksej zajedno kreću u avanturu života

RTL.hr
26.08.2026 09:00

Među prvima koji su zagolicali maštu publike su poznata televizijska voditeljica Anita Martinović i njezin partner, slovenski poduzetnik Aleksej Škarica. Njihov promotivni video najavljuje da je njihova veza stavljena pred dosad najveći izazov.

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Test za vezu pod ekstremnim uvjetima

"Anita i Aleksej spremni su upoznati jedno drugo u potpuno novim okolnostima", stoji u opisu objave koja prikazuje par u opuštenom izdanju, ali i tijekom snimanja intervjua gdje govore o nadolazećim iskušenjima. Upravo to ih i čeka u showu Asia Express: Zmajeva ruta". U njemu će se devet parova natjecati u utrci dugoj tisuće kilometara kroz egzotične krajolike Kambodže, Laosa i Tajlanda. Najveći izazov leži u činjenici da će svaki par na raspolaganju imati budžet od samo jednog eura dnevno. S tim minimalnim iznosom morat će si osigurati prijevoz, hranu i smještaj, oslanjajući se isključivo na vlastitu snalažljivost i dobrotu lokalnog stanovništva. Za Anitu, koju publika poznaje kao energičnu i otvorenu osobu, i Alekseja, koji je opisan kao staloženiji i strateški nastrojen, ovo će biti pravi test karaktera. Njihova avantura, kako sami daju naslutiti u videu, pokazat će kako funkcioniraju zajedno u nepredvidivim i stresnim situacijama, daleko od udobnosti svakodnevnog života i poznatog okruženja.

Anita i Aleksej, Asia Express
Anita i Aleksej, Asia Express FOTO: RTL

Anita i Aleksej sada su otkrili svoja očekivanja od showa. "Htio bih naučiti kako ona može preživjeti u nekim teškim uvjetima jer ona voli imati sve perfektno sređeno", poručio je Aleksej.

"Očekujem da ću dosta dobro odraditi sve izazove. Aleksej je zgodan, zgodan, jako zgodan. O nama imamo jako puno toga za naučiti. Mi smo u svojevrsnom izazovu kao par", kazala je Anita.

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asia express anita martinović
Asia Express: Zmajeva ruta

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