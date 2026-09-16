Anita Martinović otkrila svoj tajni adut u 'Asia Expressu': 'Mislim da se Aleksej svidio učiteljici'

Anita Martinović i njezin partner Aleksej u petoj epizodi 'Asia Expressa' suočili su se s posebnim izazovom – u školi su morali svladati osnove kmerskog jezika uz pomoć učiteljice i učenika.

Nakon što su uspješno završili zadatak, Aleksej je odlučio zahvaliti na gostoprimstvu na poseban način. Učiteljici je poklonio slovensku zastavu, a čini se da je upravo taj mali znak pažnje ostavio dobar dojam.

"Učenici su bili na našoj strani, a mislim da se učiteljici Aleksej malo i svidio pa nam je progledala kroz prste", našalila se Anita.