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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita Martinović otkrila svoj tajni adut u 'Asia Expressu': 'Mislim da se Aleksej svidio učiteljici'

U 'Asia Expressu' ponekad nisu presudni samo brzina i snalažljivost, nego i mali znakovi pažnje. Anita i Aleksej to su dokazali u školi gdje su učili kmerski jezik, a jedan simpatičan potez možda im je donio i malu prednost

RTL.hr
16.09.2026 21:15

Anita Martinović i njezin partner Aleksej u petoj epizodi 'Asia Expressa' suočili su se s posebnim izazovom – u školi su morali svladati osnove kmerskog jezika uz pomoć učiteljice i učenika.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Nakon što su uspješno završili zadatak, Aleksej je odlučio zahvaliti na gostoprimstvu na poseban način. Učiteljici je poklonio slovensku zastavu, a čini se da je upravo taj mali znak pažnje ostavio dobar dojam.

"Učenici su bili na našoj strani, a mislim da se učiteljici Aleksej malo i svidio pa nam je progledala kroz prste", našalila se Anita.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

U utrci u kojoj svaki trenutak može donijeti prednost, Anita i Aleksej pokazali su da se osim znanjem i snalažljivošću, put može olakšati i osmijehom, šarmom te dobrim odnosom prema ljudima koje susreću.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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