Anita Martinović otkrila svoj tajni adut u 'Asia Expressu': 'Mislim da se Aleksej svidio učiteljici'

Anita Martinović i njezin partner Aleksej u petoj epizodi 'Asia Expressa' suočili su se s posebnim izazovom – u školi su morali svladati osnove kmerskog jezika uz pomoć učiteljice i učenika.
Nakon što su uspješno završili zadatak, Aleksej je odlučio zahvaliti na gostoprimstvu na poseban način. Učiteljici je poklonio slovensku zastavu, a čini se da je upravo taj mali znak pažnje ostavio dobar dojam.
"Učenici su bili na našoj strani, a mislim da se učiteljici Aleksej malo i svidio pa nam je progledala kroz prste", našalila se Anita.
U utrci u kojoj svaki trenutak može donijeti prednost, Anita i Aleksej pokazali su da se osim znanjem i snalažljivošću, put može olakšati i osmijehom, šarmom te dobrim odnosom prema ljudima koje susreću.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.