Anita Martinović pokazala kako ona i njezin dečko Aleksej komuniciraju, razlika je urnebesna

U svojoj objavi Anita je kroz kratki video prikazala dvije potpuno različite situacije. U prvom dijelu, ona snima sebe dok obilazi gradilište, detaljno opisujući svaki kutak, visinu i svoj dojam prostora u podužem monologu. Kamera se zatim prebacuje na njezinog partnera, Alekseja Škaricu, koji se nalazi u svojoj veterinarskoj klinici. Njegovo javljanje je, za razliku od Anitinog, kratko i jezgrovito. "Evo me u klinici i to je to", sažima Aleksej u svega nekoliko sekundi, što je izazvalo smijeh kod Anitinih pratitelja.

"Kako komuniciraju žene, a kako muškarci? 50 vs 8 riječi!", napisala je voditeljica u opisu videa, jasno aludirajući na dobro poznati stereotip. Ovim je videom na zabavan način dala naslutiti kakva dinamika vlada između nje i partnera.