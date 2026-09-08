Anita Martinović pokazala kako ona i njezin dečko Aleksej komuniciraju, razlika je urnebesna

U svojoj objavi Anita je kroz kratki video prikazala dvije potpuno različite situacije. U prvom dijelu, ona snima sebe dok obilazi gradilište, detaljno opisujući svaki kutak, visinu i svoj dojam prostora u podužem monologu. Kamera se zatim prebacuje na njezinog partnera, Alekseja Škaricu, koji se nalazi u svojoj veterinarskoj klinici. Njegovo javljanje je, za razliku od Anitinog, kratko i jezgrovito. "Evo me u klinici i to je to", sažima Aleksej u svega nekoliko sekundi, što je izazvalo smijeh kod Anitinih pratitelja.
"Kako komuniciraju žene, a kako muškarci? 50 vs 8 riječi!", napisala je voditeljica u opisu videa, jasno aludirajući na dobro poznati stereotip. Ovim je videom na zabavan način dala naslutiti kakva dinamika vlada između nje i partnera.
Avantura na Dalekom istoku
Video nije samo humorističan osvrt na muško-ženske odnose, već i najava onoga što gledatelji mogu očekivati od Anite i Alekseja u showu 'Asia Express'. Par se zajedno natječe u zahtjevnoj utrci po Aziji, a njihove različite osobnosti ključan su dio njihovog timskog duha. Dok je Anita poznata po svojoj otvorenosti i komunikativnosti, Aleksej, slovenski poduzetnik i veterinar, opisan je kao smireniji i strateški tip.
Čini se da je Anita ovim potezom uspjela zaintrigirati publiku, koja s nestrpljenjem iščekuje vidjeti kako će se ovaj simpatični par snaći u izazovima koje im donosi Daleki istok.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od večeras, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.