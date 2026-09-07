Anita Martinović uoči 'Asia Expressa' podijelila fotke s dečkom: 'Put je bio dug i težak. Što će biti dalje?'

Dug put, umor, ali i uzbuđenje zbog svega što ih tek čeka – Anita Martinović na Instagramu je otkrila početak velike azijske pustolovine sa svojim partnerom Aleksejem Škaricom. Njihov dolazak u Aziju bio je tek prvi korak prema avanturi 'Asia Express'.
U nizu fotografija i snimki zabilježila je njihovo putovanje prema Aziji – od trenutaka provedenih na putu pa sve do konačnog dolaska na odredište. Već je samo putovanje, otkrila je Anita, bilo poprilično iscrpljujuće.
"Put je bio težak i dug! Ali uspjeli smo! Doći do Azije!", napisala je uz objavu.
Izazovi tek počinju
No dolaskom na azijsko tlo prava priča tek počinje. Anita i Aleksej ondje su se našli pred izazovom potpuno drukčijim od njihove uobičajene svakodnevice, a zajednička avantura stavila je na kušnju njihovu snalažljivost, izdržljivost i međusobno povjerenje.
Anita je u svojoj objavi ostavila i malo prostora za neizvjesnost. "Što će biti dalje?", upitala se, a potom kratko poručila: "Kreće najluđa avantura života!"
'Asia Express: Zmajeva ruta' počinje s prikazivanjem sutra, 8. rujna, u 20.15 na RTL-u, no prije svih može se pogledati na platformi Voyo.