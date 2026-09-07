Anita Martinović uoči 'Asia Expressa' podijelila fotke s dečkom: 'Put je bio dug i težak. Što će biti dalje?'

Dug put, umor, ali i uzbuđenje zbog svega što ih tek čeka – Anita Martinović na Instagramu je otkrila početak velike azijske pustolovine sa svojim partnerom Aleksejem Škaricom. Njihov dolazak u Aziju bio je tek prvi korak prema avanturi 'Asia Express' .

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U nizu fotografija i snimki zabilježila je njihovo putovanje prema Aziji – od trenutaka provedenih na putu pa sve do konačnog dolaska na odredište. Već je samo putovanje, otkrila je Anita, bilo poprilično iscrpljujuće.

"Put je bio težak i dug! Ali uspjeli smo! Doći do Azije!", napisala je uz objavu.