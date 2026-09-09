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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita Martinović uskočila u viralni trend i završila u 80-ima, fanovi odmah reagirali: 'Grrr'

Voditeljica Anita Martinović, koju gledatelji trenutačno prate i u ulozi natjecateljice pustolovnog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', odlučila se okušati u novom trendu koji je preplavio društvene mreže. Ovoga puta nije riječ o zahtjevnom zadatku ni utrci kroz Aziju, već o malom putovanju kroz vrijeme – ravno u osamdesete

RTL.hr
09.09.2026 10:32

Naime, društvenim mrežama posljednjih dana kruži AI trend u kojem korisnici umjetnoj inteligenciji daju svoju fotografiju, a ona ih zatim pretvara u verziju sebe kakva bi se savršeno uklopila u osamdesete. Ne mijenja se pritom samo izgled fotografije, već cijeli retro dojam – od karakterističnih frizura i odjevnih kombinacija do šminke, boja i atmosfere koja podsjeća na stare fotografije iz obiteljskih albuma.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Trend nije zaobišao ni Anitu, koja je na svom Instagram profilu pokazala kako bi izgledala da je njezina televizijska karijera počela nekoliko desetljeća ranije. Umjetna inteligencija pobrinula se za pravi retro makeover, a rezultat izgleda kao da je fotografija doista nastala u vrijeme velikih frizura, upečatljivih modnih kombinacija i prepoznatljive estetike osamdesetih.

Anita je tako nakratko zamijenila avanturu 'Asia Expressa' nešto drukčijim putovanjem, a njezina AI verzija pokazala je kako bi se snašla i u potpuno drugom desetljeću.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

anita martinović asia exress
Asia Express: Zmajeva ruta

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