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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita Martinović za RTL.hr: 'Asia Express je kao trudnoća, a što se tiče izgubljene karte - uvjerena sam da je Aleksej kriv'

Prva epizoda 'Asia Expressa' odmah je pokazala koliko će ovo putovanje biti zahtjevno za natjecatelje. Među prvim izazovima s kojima su se suočili Anita Martinović i Aleksej Škarica bila je izgubljena mapa rute, a upravo je taj trenutak doveo do njihove prve rasprave

RTL.hr
09.09.2026 11:28

Nakon svega, Anita se za RTL.hr osvrnula na situacije koje su im bile najveći izvor stresa. Priznala je da je iskustvo 'Asia Expressa' teško usporediti s bilo čime što su do tada prošli. "Mogla bih usporediti 'Asia Express s trudnoćom. To je nešto o čemu čitaš, znaš sve u teoriji, a onda dođeš tamo i shvatiš da te nitko ne može na to pripremiti", rekla je Anita.

Već od prvog dana, kaže, najveći izazovi bili su fizički napor, visoke temperature i težina ruksaka koji su morali nositi. "Od prvog dana nas je mučila ta vrućina, tegliš taj ruksak od 20 kilograma, to je pogotovo teško za nas žene", objasnila je.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Osim fizičkog umora, pritisak utrke i uspoređivanje s drugim natjecateljima dodatno su pojačavali nervozu. "Normalno, utjecala je i činjenica da su mnogi bili bolji od nas, koliko god smo se trudili i davali sve od sebe. Sve to unijelo je u nas određenu nervozu i frustraciju", priznala je Anita.

Ipak, ističe kako je njihova prednost to što se brzo uspiju vratiti u normalu nakon nesuglasica. "Svatko je mislio da zna bolje od onog drugoga. No, dobra stvar kod nas je da se brzo smirimo. Porječkamo se, kažemo si i idemo dalje", rekla je.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Osvrnula se i na famoznu izgubljenu mapu koja je pokrenula njihovu prvu svađu. Iako se još uvijek ne zna tko ju je točno ostavio, Anita ima svoju sumnju. "Ja sam nekako uvjerena da je to on. Kada smo zaustavili to vozilo neko smo vrijeme razmišljali hoćemo li sjesti naprijed u kabinu ili otraga u prikolicu i nekako je ta mapa ostala naprijed, dok smo mi na kraju sjedili otraga", ispričala je.

Ipak, priznaje da pravi krivac možda nikada neće biti otkriven. "Tko je to na kraju ostavio, mislim da nećemo nikad saznati", zaključila je Anita.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express anita martinović
Asia Express: Zmajeva ruta

Potraga za smještajem, suze, zahvalnost i pucanje pod pritiskom: Novu epizodu 'Asia Expressa' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

Asia Express: Zmajeva ruta

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