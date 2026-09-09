Anita Martinović za RTL.hr: 'Asia Express je kao trudnoća, a što se tiče izgubljene karte - uvjerena sam da je Aleksej kriv'

Prva epizoda 'Asia Expressa' odmah je pokazala koliko će ovo putovanje biti zahtjevno za natjecatelje. Među prvim izazovima s kojima su se suočili Anita Martinović i Aleksej Škarica bila je izgubljena mapa rute, a upravo je taj trenutak doveo do njihove prve rasprave

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Nakon svega, Anita se za RTL.hr osvrnula na situacije koje su im bile najveći izvor stresa. Priznala je da je iskustvo 'Asia Expressa' teško usporediti s bilo čime što su do tada prošli. "Mogla bih usporediti 'Asia Express s trudnoćom. To je nešto o čemu čitaš, znaš sve u teoriji, a onda dođeš tamo i shvatiš da te nitko ne može na to pripremiti", rekla je Anita. Već od prvog dana, kaže, najveći izazovi bili su fizički napor, visoke temperature i težina ruksaka koji su morali nositi. "Od prvog dana nas je mučila ta vrućina, tegliš taj ruksak od 20 kilograma, to je pogotovo teško za nas žene", objasnila je.

icon-expand icon-close icon-close Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Osim fizičkog umora, pritisak utrke i uspoređivanje s drugim natjecateljima dodatno su pojačavali nervozu. "Normalno, utjecala je i činjenica da su mnogi bili bolji od nas, koliko god smo se trudili i davali sve od sebe. Sve to unijelo je u nas određenu nervozu i frustraciju", priznala je Anita. Ipak, ističe kako je njihova prednost to što se brzo uspiju vratiti u normalu nakon nesuglasica. "Svatko je mislio da zna bolje od onog drugoga. No, dobra stvar kod nas je da se brzo smirimo. Porječkamo se, kažemo si i idemo dalje", rekla je.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL