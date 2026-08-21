Anita Martinović za RTL.hr o svom dečku Alekseju: 'Kada sam ja u pitanju, njegova strogoća malo omekša'

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Nakon što je svoju televizijsku priču započela u 'Gospodinu Savršenom', a potom postala zaštitno lice 'Ljubav je na selu', Anita Martinović se upustila u sasvim novu avanturu, ovoga puta uz partnera Alekseja Škaricu. Za RTL.hr otkrila je kako je reagirala na poziv u 'Asia Express', koliko joj je značilo što je kroz zahtjevno iskustvo prolazila upravo s partnerom te kako su se njihove različitosti pokazale u utrci. Prisjetila se i povratka u natjecateljsku ulogu nakon godina voditeljskog iskustva te otkrila što joj je na putovanju predstavljalo najveći izazov.

icon-expand Asia Express, Aleksej i Anita FOTO: RTL

Kako si reagirala kada si dobila poziv za 'Asia Express'?

Iskreno, prvo sam pomislila: "Čekaj, stvarno ja?" A onda je krenulo ono uzbuđenje koje je sve više raslo. 'Asia Express' mi je od početka zvučao kao odličan projekt i nešto skroz drugačije od svega što je naša TV kuća radila. Kada sam dobila poziv da sudjelujem bilo mi je zapravo baš drago. Volim izazove, volim putovanja i definitivno nisam osoba koja će reći "ne" samo zato što ne zna što je čeka. Tako da je vrlo brzo početni šok prerastao u ogromno uzbuđenje.

Koliko ti je značilo što si kroz cijelo iskustvo prolazila upravo s partnerom i je li vas to dodatno zbližilo?

Mislim da je velika stvar imati uz sebe osobu kojoj vjeruješ kada se nađeš u potpuno nepoznatoj situaciji. U 'Asia Expressu' nemaš svoj komfor, nemaš svoj krevet, nemaš plan B i ne znaš što te čeka iza sljedećeg zavoja. U takvim situacijama čovjek jako brzo vidi kako funkcionira s drugom osobom. Mislim da je zajedničko iskustvo bilo nešto što ćemo definitivno dugo pamtiti.

icon-expand Anita, Asia Express FOTO: RTL

Što ti je bila prva pomisao kada si doznala što vas sve čeka u showu?

"Što mi je ovo trebalo?" Ali stvarno, mislim da nitko ne može do kraja shvatiti što znači krenuti u ovakav show dok se ne nađeš tamo. Putuješ kroz potpuno drugačiji svijet, ovisiš o ljudima koje prvi put vidiš, moraš se snalaziti, pregovarati, a ne pričaš njihov jezik, ne čitaš njihova slova, moraš trčati, nositi se s umorom, kišom, vrućinom i još k tome ti si cijelo vrijeme u utrci!

Ti i Aleksej prilično ste različiti – misliš li da vam je to bila prednost ili mana?

Rekla bih i jedno i drugo. Kad ste različiti, možete si biti najveća prednost, ali i najveći izvor živciranja. Ono što ja možda napravim impulzivno, Aleksej će prvo analizirati, a ono gdje se ja dobro snalazim, on možda neće. Zato smo se na neki način nadopunjavali. Mislim da bi bilo puno teže da smo oboje isti tip ljudi, pogotovo u situacijama u kojima nemaš vremena puno razmišljati.

icon-expand Anita Martinović, Savršeni podcast FOTO: RTL

Rekla si da će Aleksej biti zadužen za logistiku i strategiju, a ti za komunikaciju i pregovore. Kako ste došli do te podjele?

To nam je nekako prirodno došlo. Ja sam komunikativna, lako ulazim u razgovor s ljudima i nije mi problem pitati, pregovarati ili nekoga nagovoriti na nešto. Aleksej je puno analitičniji i voli imati plan, razmišljati nekoliko koraka unaprijed i organizirati stvari. Tako da smo vrlo brzo zaključili da nema smisla da se međusobno borimo za istu ulogu, nego da svatko radi ono u čemu je bolji. E sad, koliko je ta strategija bila uspješna, to ćete ipak morati pogledati u showu. Možda vas iznenadimo!

Rekla si da si "Aleksejeva slaba točka". Što si točno mislila pod tim?

Rekla bih da sam mu više "slatka slabost". On je inače racionalan i fokusiran, ali kada sam ja u pitanju, ta njegova strogoća se "malo omekša". Jednostavno mu je teško ostati potpuno nepopustljiv prema meni, pa ponekad popusti i kada možda ne bi trebao. Zato bih rekla da nisam njegova slaba točka u klasičnom smislu, nego netko tko mu zna omekšati odluke.

icon-expand Anita Martinović i Nuša, Savršeni podcast FOTO: RTL

Koliko misliš da će Asia Express' biti test za vašu vezu?

Mislim da će ovo biti puno veći test nego što sam u početku mislila. Kada ste umorni, gladni, pod stresom, kada ne znate gdje ćete spavati i kada morate donositi odluke u nekoliko sekundi, nema puno prostora za biti fin, strpljiv i nježan. Tu izađeš baš onakav kakav jesi. Zato mislim da Asia Express' ne testira samo odnos nego i strpljenje, toleranciju i sposobnost da u pravom trenutku znaš kada trebaš popustiti, kada biti čvrst i odlučan, a kada biti samo oslonac.

Čemu si se najviše veselila u ovom showu, a čega si se najviše pribojavala?

Najviše sam se veselila putovanju i upoznavanju ljudi i kultura koje su nam toliko različite. Mislim da je to ono najvrjednije što ti ovakvo iskustvo može dati – izađeš iz svoje svakodnevice i odjednom shvatiš koliko je svijet velik i koliko ljudi zapravo žive potpuno drugačije od tebe.

icon-expand Anita Martinović, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Svoju televizijsku priču započela si kao natjecateljica u 'Gospodinu Savršenom', potom postala voditeljica 'Ljubav je na selu', a sada se ponovno vraćaš u natjecateljsku ulogu. Kakav je osjećaj ponovno biti s te strane kamera?

Kad sam bila u 'Gospodinu Savršenom', bila sam potpuno drugačija Anita i televizija mi je tada bila potpuno novo iskustvo. Nakon svega što sam prošla kao voditeljica, sada sam se ponovno našla u situaciji u kojoj nemam kontrolu nad onim što se događa. Kao voditeljica puno toga možeš predvidjeti, a ovdje moraš jednostavno pustiti i vidjeti što će se dogoditi. Bilo je zanimljivo ponovno se naći "s druge strane".

Je li ti voditeljsko iskustvo pomoglo kada si se ponovno našla u ulozi natjecateljice ili je Asia Express' bio potpuno drugačije iskustvo?