Anita Martinović za RTL.hr otvorila dušu o prekidu s Aleksejem: 'Kambodža nam je bila zadnja šansa'

Nakon ispadanja iz 'Asia Expressa' Anita Martinović za RTL.hr otvoreno je progovorila o iskustvu koje joj je promijenilo puno više od svakodnevice. Otkrila je kako su ona i Aleksej Škarica u Kambodžu stigli s već narušenim odnosom, gdje su si dali posljednju šansu

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Anita Martinović i Aleksej Škarica oprostili su se od 'Asia Expressa', no njihovo putovanje završilo je puno emotivnije od samog ispadanja iz showa. Tijekom avanture u Kambodži shvatili su da je došao kraj i njihovoj ljubavnoj vezi. Anita je nakon ispadanja za RTL.hr otvoreno progovorila o tome kako su donijeli tu odluku, ali i otkrila što će joj od cijelog iskustva zauvijek ostati u sjećanju.

icon-expand icon-close icon-close Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: Instagram

Posljednja prilika

Kako nam je priznala, ona i Aleksej u 'Asia Express' nisu ni ušli bez problema. Na putovanje su stigli u trenutku kada je njihov odnos već bio poljuljan, a Kambodžu su doživjeli kao posljednju priliku da vide postoji li još nešto što mogu spasiti. "Mi smo u show ušli malo načeti sa svojim problemima koje smo ponijeli iz naših zemalja, a Kambodža je bila mjesto gdje smo si dali nekakvu zadnju šansu da vidimo imamo li tu što spašavati. Malo-pomalo smo shvatili da mi bolje funkcioniramo kao prijatelji nego kao par", ispričala je Anita.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Hram je donio mir

Posebno važan trenutak dogodio se tijekom njihova noćenja u budističkom hramu. Upravo ondje, daleko od svakodnevice i svega što ih je do tada opterećivalo, među njima se dogodilo svojevrsno smirenje. "Mislim da je naše noćenje u budističkom hramu donijelo mir u našem odnosu. Rekli smo da ćemo probati da se ne svađamo i ne raspravljamo i tu smo shvatili da je kraj naše ljubavne priče", priznala je.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Prijateljstvo ostaje

Kraj veze, međutim, nije značio i kraj njihova odnosa. Anita i Aleksej danas su ostali u kontaktu. "Čujemo se, normalno komuniciramo. Vidjet će nas publika još u nekim izdanjima, neću sada otkriti sve što će se događati", tajanstveno je najavila. A kada se osvrne na cijelo iskustvo 'Asia Expressa', Anita kaže da joj u prvom planu nisu zadaci, utrka ni iscrpljenost, već ljudi koje su upoznali na putu. "Najviše će nam ostati u sjećanju ta dobrota ljudi, koliko su nam bili spremni pomoći", rekla je.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Prije početka avanture najviše ju je, kaže, brinulo gdje će svake večeri spavati. Na kraju se pokazalo da je upravo ono od čega je najviše strahovala bilo najmanji problem. "Kad se sjetim koliko sam bila u drami kako ćemo pronaći smještaj, to mi je bio najveći stres, a zapravo je na kraju bilo najlakše. Najteže je bilo pronaći prijevoz. Ljudi ipak idu na posao, imaju svoje obveze, a za smještaj je išlo glatko", objasnila je.

Najteže je bilo pronaći prijevoz

Anita se osvrnula i na pitanje koje gledatelji često postavljaju kada gledaju ovakav format – koliko je onoga što vide na ekranu zaista autentično. Tvrdi da u njihovu slučaju dvojbe nema. "Apsolutno ništa nije montirano. Publika ne može vidjeti sve što se događalo, nas je ipak devet timova, a emisija traje sat i pol. Ali da pregledaju sve snimke, vidjeli bi kako naš kamerman Filip trči za nama, bori se za život dok se mi borimo pronaći prijevoz. Dakle, stvarno je bilo tako", ispričala je.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Iza zabavnih trenutaka, utrke i nepredvidivih situacija skrivali su se i oni puno teži. Suza je, priznaje Anita, bilo mnogo. "Plakalo se, i to itekako. Bilo nam je stvarno teško u nekim momentima. Aleksej se dosta čvrsto i hrabro nosio s izazovima, a ja sam imala par momenata kada sam pustila suzu jer je jednostavno prenaporno, teško je, a morala sam se suočiti i s činjenicom da je kraj našeg puta", rekla je.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Bilo je i suza