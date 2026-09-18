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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita nakon ispadanja iz 'Asia Expressa': 'Imat ćemo samo takvu priču za pričati unucima'

Televizijska voditeljica Anita Martinović i slovenski poduzetnik Aleksej Škarica prvi su par koji se oprostio od natjecanja u novom RTL-ovom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Njihova azijska avantura završila je brže od očekivanog, a intenzivno putovanje donijelo je i neočekivani preokret u njihovom privatnom životu

RTL.hr
18.09.2026 13:00

Na fotografiji snimljenoj ispred ruševina drevnog kamenog hrama u Kambodži, Anita i Aleksej poziraju s osmijehom, unatoč tome što su upravo saznali da napuštaju natjecanje. Odjevena u upečatljivu ružičastu majicu sa šeširom širokog oboda, uz Alekseja u zelenoj majici, 42-godišnja voditeljica iz Slavonskog Broda nije skrivala realnost situacije. U svojoj objavi na Instagramu priznala je da su ispali zasluženo jer su bili najsporiji, dok su drugi kandidati pokazali veću brzinu, upornost i snalažljivost. Uz dozu humora, dodala je kako će barem imati priču za unuke o tome kako su bili apsolutno prvi, odnosno prvi par koji je ispao u prvoj sezoni ovog televizijskog formata.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Međutim, izazovi s kojima su se susreli tijekom snimanja emisije "Asia Express: Zmajeva ruta" ostavili su dublji trag. Show, koji prati parove dok putuju Azijom uz minimalan budžet od samo jednog dolara dnevno i oslanjaju se na autostopiranje te pomoć stranaca, pokazao se kao prevelik test za njihovu vezu. Tijekom putovanja shvatili su da im se životni putevi razilaze te su donijeli odluku o prekidu romantične veze, zaključivši kako je najbolje da ostanu prijatelji.

"And just like that....za nas je završila ova Azijska avantura! Kao što sam i rekla - zasluženo! Bili smo najsporiji, drugi su bili brži, uporniji i snalažljiviji nego mi i na tome im od srca čestitamo! A mi ćemo imati samo takvu priču za pričati unucima jednog dana kako smo bili u jednoj utrci u dalekoj Kambodži i evo bili smo i PRVI! Prvi par koji je ispao u prvoj sezoni ovog popularnog TV formata! Pa i to je nešto! Nosimo sa sobom kući par lekcija, puno novih saznanja o samima sebi i nebrojeno uspomena i dobrih trenutaka(bez obzira na mnoge teške)! Hvala Kambodža! Hvala svima", poručila je Anita u objavi.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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