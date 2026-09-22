Anita o prekidu s Aleksejem: 'Stvorili smo brojne uspomene, a rastužuju me negativni komentari'

Anita Martinović osvrnula se na prekid veze s Aleksejm Škaricom. Uz niz zajedničkih fotografija prisjetila se vremena koje su proveli zajedno te se osvrnula na komentare koji su se nakon showa 'Asia Express' pojavili na račun njezina bivšeg partnera

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Anita Martinović oglasila se na Instagramu nakon ispadanja iz showa 'Asia Express' te se osvrnula na odluku da ona i Aleksej Škarica krenu svatko svojim putem. Uz zajedničke fotografije koje je objavila na Instagramu, Anita se emotivno dotakla njihova odnosa i poručila kako će lijepe uspomene uvijek ostati. "Neke se priče završe, ali to ne znači da sve lijepo što smo proživjeli prestaje postojati", napisala je Anita, istaknuvši kako su zajedno proveli godinu dana života tijekom koje su stvorili brojne uspomene. "Uspomene koje ću uvijek pamtiti", dodala je.

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Posebno je naglasila da je zahvalna Alekseju što je s njom prihvatio sudjelovanje u 'Asia Expressu' i što su zajedno prošli kroz, kako je opisala, posebno životno iskustvo.

icon-expand icon-close icon-close Anita Martinović, Aleksej Škarica FOTO: RTL