Anita o prekidu s Aleksejem: 'Stvorili smo brojne uspomene, a rastužuju me negativni komentari'

Anita Martinović oglasila se na Instagramu nakon ispadanja iz showa 'Asia Express' te se osvrnula na odluku da ona i Aleksej Škarica krenu svatko svojim putem. Uz zajedničke fotografije koje je objavila na Instagramu, Anita se emotivno dotakla njihova odnosa i poručila kako će lijepe uspomene uvijek ostati.
"Neke se priče završe, ali to ne znači da sve lijepo što smo proživjeli prestaje postojati", napisala je Anita, istaknuvši kako su zajedno proveli godinu dana života tijekom koje su stvorili brojne uspomene. "Uspomene koje ću uvijek pamtiti", dodala je.
Posebno je naglasila da je zahvalna Alekseju što je s njom prihvatio sudjelovanje u 'Asia Expressu' i što su zajedno prošli kroz, kako je opisala, posebno životno iskustvo.
U objavi se osvrnula i na negativne komentare koje je Aleksej dobivao nakon emitiranja showa. Poručila je da je u redu imati vlastito mišljenje, ali da smatra tužnim kada ljudi osuđuju nekoga samo na temelju onoga što vide na televiziji.
"Sjetite se – i on je nečiji sin, otac, brat, a bio je i moj partner kroz život neko vrijeme. I samo mi znamo cijelu našu priču", poručila je Anita, dodajući kako prekid ne znači da je jedna osoba bolja ili lošija od druge.
Iako je njihovoj vezi došao kraj, Anita je istaknula da će Aleksej uvijek imati posebno mjesto u njezinu srcu te zaključila kako život ide dalje, dok lijepe uspomene ostaju.