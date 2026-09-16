Anita otkrila kadrove iz Azije prije početka utrke, pogledajte natjecatelje 'Asia Expressa' na okupu

"Crtice iz Azije! Početak prije početka (utrke)!", napisala je Anita Martinović uz nekoliko fotografija i videa koje je podijelila na Instagramu.
Očito je riječ o trenucima snimljenima u Kambodži, prije nego što su natjecatelji službeno krenuli u svoju veliku avanturu 'Asia Express'.
Na fotografijama se uglavnom nalaze Anita i njezin partner Aleksej, no posebnu pažnju privukao je jedan zajednički kadar na kojem su svi natjecatelji okupljeni na jednom mjestu.
Fotografija je podsjetila na trenutak prije nego što su se formirali timovi, krenuli izazovi i započela utrka u kojoj su se već nakon prvih dana počeli stvarati savezi, prijateljstva, ali i nezaboravne uspomene.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.