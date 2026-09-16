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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita otkrila kadrove iz Azije prije početka utrke, pogledajte natjecatelje 'Asia Expressa' na okupu

Dok gledatelji prate njihovu avanturu kroz Aziju, Anita Martinović vratila se na same početke putovanja. Na društvenim mrežama objavila je dosad neviđene trenutke nastale prije nego što je krenula prava utrka

RTL.hr
16.09.2026 15:00

"Crtice iz Azije! Početak prije početka (utrke)!", napisala je Anita Martinović uz nekoliko fotografija i videa koje je podijelila na Instagramu.

Očito je riječ o trenucima snimljenima u Kambodži, prije nego što su natjecatelji službeno krenuli u svoju veliku avanturu 'Asia Express'.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Na fotografijama se uglavnom nalaze Anita i njezin partner Aleksej, no posebnu pažnju privukao je jedan zajednički kadar na kojem su svi natjecatelji okupljeni na jednom mjestu.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Fotografija je podsjetila na trenutak prije nego što su se formirali timovi, krenuli izazovi i započela utrka u kojoj su se već nakon prvih dana počeli stvarati savezi, prijateljstva, ali i nezaboravne uspomene.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express anita martinović
Asia Express: Zmajeva ruta

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