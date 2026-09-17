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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita uzela preslatku djevojčicu u naručje, pa se našalila s Aleksejem: 'To nama treba'

Nakon naporne utrke i brojnih izazova, Anita i Aleksej u jednom su domaćinstvu pronašli sasvim drugačiji način za početak dana. Umjesto žurbe i natjecanja, jutro su proveli u društvu preslatke djevojčice koja im je odmah izmamila osmijeh

RTL.hr
17.09.2026 20:30

Nakon svih kilometara, zadataka i neizvjesnosti koje donosi 'Asia Express', Anita Martinović i Aleksej Škarica jedno su jutro odlučili usporiti. U domaćinstvu u Kambodži društvo im je pravila preslatka djevojčica, a Anita je nije ispuštala iz naručja.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

"Eeej, ljubavi, što je bilo? Idemo se igrati?" tepala joj je Anita, uživajući u njihovom zajedničkom jutru.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Pogled na djevojčicu bio joj je dovoljan da zaključi kako bi upravo ovakvi trenuci njima najbolje odgovarali.

"To nama treba, a ne da se utrkujemo", rekla je Alekseju.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

A da njih dvoje zaista nisu tipični natjecateljski par, Anita je kasnije i sama priznala. "Neki su tu sportaši, imaju natjecateljskog duha, a mi smo više za kavicu i druženje", rekla je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express anita martinović
Asia Express: Zmajeva ruta

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