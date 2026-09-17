Anita uzela preslatku djevojčicu u naručje, pa se našalila s Aleksejem: 'To nama treba'

Nakon naporne utrke i brojnih izazova, Anita i Aleksej u jednom su domaćinstvu pronašli sasvim drugačiji način za početak dana. Umjesto žurbe i natjecanja, jutro su proveli u društvu preslatke djevojčice koja im je odmah izmamila osmijeh

icon-close

Nakon svih kilometara, zadataka i neizvjesnosti koje donosi 'Asia Express', Anita Martinović i Aleksej Škarica jedno su jutro odlučili usporiti. U domaćinstvu u Kambodži društvo im je pravila preslatka djevojčica, a Anita je nije ispuštala iz naručja.

icon-expand icon-close icon-close Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

"Eeej, ljubavi, što je bilo? Idemo se igrati?" tepala joj je Anita, uživajući u njihovom zajedničkom jutru.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Pogled na djevojčicu bio joj je dovoljan da zaključi kako bi upravo ovakvi trenuci njima najbolje odgovarali. "To nama treba, a ne da se utrkujemo", rekla je Alekseju.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL