Anita uzela preslatku djevojčicu u naručje, pa se našalila s Aleksejem: 'To nama treba'

Nakon svih kilometara, zadataka i neizvjesnosti koje donosi 'Asia Express', Anita Martinović i Aleksej Škarica jedno su jutro odlučili usporiti. U domaćinstvu u Kambodži društvo im je pravila preslatka djevojčica, a Anita je nije ispuštala iz naručja.
"Eeej, ljubavi, što je bilo? Idemo se igrati?" tepala joj je Anita, uživajući u njihovom zajedničkom jutru.
Pogled na djevojčicu bio joj je dovoljan da zaključi kako bi upravo ovakvi trenuci njima najbolje odgovarali.
"To nama treba, a ne da se utrkujemo", rekla je Alekseju.
A da njih dvoje zaista nisu tipični natjecateljski par, Anita je kasnije i sama priznala. "Neki su tu sportaši, imaju natjecateljskog duha, a mi smo više za kavicu i druženje", rekla je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.