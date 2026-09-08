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Asia Express: Zmajeva ruta

Anitin dečko Aleksej u 'Asia Express' ponio plišanu kapibaru: 'To mi je dala kći'

Iza izazova, utrke i neizvjesnosti 'Asia Expressa' kriju se i osobne priče natjecatelja. Aleksej Škarica u avanturu kroz Aziju krenuo je bez kćeri, ali je pronašao mali način da mu ona bude blizu i tijekom najtežih trenutaka

RTL.hr
08.09.2026 21:15

Tijekom tjedana putovanja kroz Aziju natjecatelji 'Asia Expressa' bit će odvojeni od mnogih članova svojih obitelji. Alekseju Škaricu, dečku voditeljice Anite Martinović, svakako će nedostajati kći. No, kako bi mu bilo barem malo lakše ponio je nešto što će ga podsjećati na nju. 

"Vidimo nešto na ruci. Je li to kapibara?", uočili su voditelji Antonija Blaće i Ante Travizi

Aleksej Škarica, Asia Express
Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Aleksej je plišanca omotao oko ruke. 

"Da, to je kapibara. Dala mi ju je kći. Za put. To je moj simbol", rekao je Aleksej. Travizi se zapitao je li on, poput kapibare, opuštena životinja. Mnogi su se na to glasno i sumnjivo nasmijali, a situaciju je umirila Aleksejeva djevojka Anita. 

"Kad ne bude bio, mazit ćemo ga", odlučno je poručila. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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