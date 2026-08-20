Anitu danas znamo kao voditeljicu, no sjećate li se njezinih početaka u 'Gospodinu Savršenom'? 'Tada sam bila potpuno drugačija Anita'

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Nakon što je svoju televizijsku priču započela u 'Gospodinu Savršenom', a potom postala zaštitno lice 'Ljubav je na selu', Anita Martinović se upustila u sasvim novu avanturu, ovoga puta uz partnera Alekseja Škaricu. Za RTL.hr otkrila je kako je reagirala na poziv u 'Asia Express', koliko joj je značilo što je kroz zahtjevno iskustvo prolazila upravo s partnerom te kako su se njihove različitosti pokazale u utrci. Prisjetila se i povratka u natjecateljsku ulogu nakon godina voditeljskog iskustva te otkrila što joj je na putovanju predstavljalo najveći izazov.

icon-expand Anita Martinović FOTO: RTL

Kako si reagirala kada si dobila poziv za 'Asia Express'?

Iskreno, prvo sam pomislila: "Čekaj, stvarno ja?" A onda je krenulo ono uzbuđenje koje je sve više raslo. 'Asia Express' mi je od početka zvučao kao odličan projekt i nešto skroz drugačije od svega što je naša TV kuća radila. Kada sam dobila poziv da sudjelujem bilo mi je zapravo baš drago. Volim izazove, volim putovanja i definitivno nisam osoba koja će reći "ne" samo zato što ne zna što je čeka. Tako da je vrlo brzo početni šok prerastao u ogromno uzbuđenje.

Koliko ti je značilo što si kroz cijelo iskustvo prolazila upravo s partnerom i je li vas to dodatno zbližilo?

Mislim da je velika stvar imati uz sebe osobu kojoj vjeruješ kada se nađeš u potpuno nepoznatoj situaciji. U 'Asia Expressu' nemaš svoj komfor, nemaš svoj krevet, nemaš plan B i ne znaš što te čeka iza sljedećeg zavoja. U takvim situacijama čovjek jako brzo vidi kako funkcionira s drugom osobom. Mislim da je zajedničko iskustvo bilo nešto što ćemo definitivno dugo pamtiti.

icon-expand Asia Express, Aleksej i Anita FOTO: RTL

Što ti je bila prva pomisao kada si doznala što vas sve čeka u showu?

"Što mi je ovo trebalo?" Ali stvarno, mislim da nitko ne može do kraja shvatiti što znači krenuti u ovakav show dok se ne nađeš tamo. Putuješ kroz potpuno drugačiji svijet, ovisiš o ljudima koje prvi put vidiš, moraš se snalaziti, pregovarati, a ne pričaš njihov jezik, ne čitaš njihova slova, moraš trčati, nositi se s umorom, kišom, vrućinom i još k tome ti si cijelo vrijeme u utrci!

Ti i Aleksej prilično ste različiti – misliš li da vam je to bila prednost ili mana?

Rekla bih i jedno i drugo. Kad ste različiti, možete si biti najveća prednost, ali i najveći izvor živciranja. Ono što ja možda napravim impulzivno, Aleksej će prvo analizirati, a ono gdje se ja dobro snalazim, on možda neće. Zato smo se na neki način nadopunjavali. Mislim da bi bilo puno teže da smo oboje isti tip ljudi, pogotovo u situacijama u kojima nemaš vremena puno razmišljati.

icon-expand Anita, Asia Express FOTO: RTL

Rekla si da će Aleksej biti zadužen za logistiku i strategiju, a ti za komunikaciju i pregovore. Kako ste došli do te podjele?

To nam je nekako prirodno došlo. Ja sam komunikativna, lako ulazim u razgovor s ljudima i nije mi problem pitati, pregovarati ili nekoga nagovoriti na nešto. Aleksej je puno analitičniji i voli imati plan, razmišljati nekoliko koraka unaprijed i organizirati stvari. Tako da smo vrlo brzo zaključili da nema smisla da se međusobno borimo za istu ulogu, nego da svatko radi ono u čemu je bolji. E sad, koliko je ta strategija bila uspješna, to ćete ipak morati pogledati u showu. Možda vas iznenadimo!

Rekla si da si "Aleksejeva slaba točka". Što si točno mislila pod tim?

Rekla bih da sam mu više "slatka slabost". On je inače racionalan i fokusiran, ali kada sam ja u pitanju, ta njegova strogoća se "malo omekša". Jednostavno mu je teško ostati potpuno nepopustljiv prema meni, pa ponekad popusti i kada možda ne bi trebao. Zato bih rekla da nisam njegova slaba točka u klasičnom smislu, nego netko tko mu zna omekšati odluke.

icon-expand Anita Martinović, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Koliko misliš da će Asia Express' biti test za vašu vezu?

Mislim da će ovo biti puno veći test nego što sam u početku mislila. Kada ste umorni, gladni, pod stresom, kada ne znate gdje ćete spavati i kada morate donositi odluke u nekoliko sekundi, nema puno prostora za biti fin, strpljiv i nježan. Tu izađeš baš onakav kakav jesi. Zato mislim da Asia Express' ne testira samo odnos nego i strpljenje, toleranciju i sposobnost da u pravom trenutku znaš kada trebaš popustiti, kada biti čvrst i odlučan, a kada biti samo oslonac.

Čemu si se najviše veselila u ovom showu, a čega si se najviše pribojavala?

Najviše sam se veselila putovanju i upoznavanju ljudi i kultura koje su nam toliko različite. Mislim da je to ono najvrjednije što ti ovakvo iskustvo može dati – izađeš iz svoje svakodnevice i odjednom shvatiš koliko je svijet velik i koliko ljudi zapravo žive potpuno drugačije od tebe. A pribojavala sam se svega onoga na što ne mogu utjecati. Ne znaš gdje ćeš spavati, što ćeš jesti, koliko ćeš hodati, kako ćeš se snaći! Izazovi su isto posebna priča! Visina mi je baš velika fobija!

icon-expand Anita Martinović, Savršeni podcast FOTO: RTL

Svoju televizijsku priču započela si kao natjecateljica u 'Gospodinu Savršenom', potom postala voditeljica 'Ljubav je na selu', a sada se ponovno vraćaš u natjecateljsku ulogu. Kakav je osjećaj ponovno biti s te strane kamera?

Kad sam bila u 'Gospodinu Savršenom', bila sam potpuno drugačija Anita i televizija mi je tada bila potpuno novo iskustvo. Nakon svega što sam prošla kao voditeljica, sada sam se ponovno našla u situaciji u kojoj nemam kontrolu nad onim što se događa. Kao voditeljica puno toga možeš predvidjeti, a ovdje moraš jednostavno pustiti i vidjeti što će se dogoditi. Bilo je zanimljivo ponovno se naći "s druge strane".

Je li ti voditeljsko iskustvo pomoglo kada si se ponovno našla u ulozi natjecateljice ili je Asia Express' bio potpuno drugačije iskustvo?