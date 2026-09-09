Anitu očarala djevojčica u 'Asia Expressu': 'Bila bih presretna da imam jednu takvu curicu'

Iza utrke, napetosti i izazova 'Asia Expressa' kriju se i trenuci koji ostaju u sjećanju. Anita i Aleksej u prvom su smještaju upoznali osmogodišnju djevojčicu koja ih je osvojila otvorenošću, znanjem engleskog jezika i načinom na koji je predstavila svoj mali svijet

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Prvi smještaj u 'Asia Expressu' za Anitu Martinović i Alekseja Škaricu donio je i jedan posebno emotivan susret. U kambodžanskom domu u kojem su pronašli utočište upoznali su simpatičnu i komunikativnu djevojčicu koja ih je osvojila već pri prvom razgovoru.

icon-expand icon-close icon-close Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Razgovarali na engleskom

Djevojčica im je na engleskom jeziku pokazala koliko je otvorena i znatiželjna, a Anita joj je odlučila približiti svoju domovinu.

icon-expand Anita Martinović, Asia Express FOTO: RTL

"Pokazat ću ti fotografije moje države. Ovo je Dubrovnik, vrlo stari grad u Hrvatskoj", otkrila joj je Anita. Kada su saznali da djevojčica ima samo osam godina, Aleksej nije skrivao iznenađenje. "I tako dobro pričaš engleski", rekao joj je.

Dirnula je Anitu

Upravo je njezina samostalnost, znatiželja i način na koji je predstavljala svoju obitelj duboko dirnula Anitu. "Bila bih presretna da imam jednu takvu curicu, koja je tako komunikativna, da priča jezike, da predstavlja svoju obitelj s tako malo godina u tako lijepom svijetu", priznala je Anita. Trenutak druženja s djevojčicom donio im je predah od naporne utrke i podsjetio ih koliko su upravo ljudi koje susreću najvrjedniji dio ovog putovanja. "Što će budućnost donijeti, to ne znamo. Tko zna što će se dogoditi na kraju ovog puta", rekla je Anita.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL