Gusarice su osvajanjem imuniteta izborile svoj prolazak u top 4 u 'Asia Expressu' dok se ostala četiri para moraju tek potruditi da prođu dalje. "Uopće ne sumnjam u vas. Idemo skupa do Bangkoka", poručila im je voditeljica Antonija Blaće.

"Ne znam uopće što će biti. Ove su se osigurale, nemam pojma kako će ovo završiti. Naš cilj je doći prve. Ne znam koji je plan, igrat ćemo fair play pa ćemo vidjeti", komentirala je Katarina.