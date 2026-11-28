Gusarice, Spartanci, Jokeri i Gazde izborili su svoje mjesto u top 4 'Asia Expressa'. "Evo, nikad više nismo bili bliže finalu. Mislim da su svi timovi spremni na taj lov i da čak i oni koji su možda htjeli odustati, mislim da kad si u tih top 4 sve to zaboravljaš, i da će idući ciklus biti kao da sve ide ispočetka, kao da počinje neki totalno novi show", komentirao je Pino.

Voditeljica Antonija Blaće istaknula je da natjecatelji ulaze u samu završnicu 'Asia Expressa'. "Idući put kad se vidimo, otvaramo fazu lov na amulete", rekla je.