Gusarice, Spartanci, Jokeri i Gazde izborili su svoje mjesto u top 4 'Asia Expressa'. "Evo, nikad više nismo bili bliže finalu. Mislim da su svi timovi spremni na taj lov i da čak i oni koji su možda htjeli odustati, mislim da kad si u tih top 4 sve to zaboravljaš, i da će idući ciklus biti kao da sve ide ispočetka, kao da počinje neki totalno novi show", komentirao je Pino.
Voditeljica Antonija Blaće istaknula je da natjecatelji ulaze u samu završnicu 'Asia Expressa'. "Idući put kad se vidimo, otvaramo fazu lov na amulete", rekla je.
Spartanci su komentirali kako od idućeg tjedna pravila ne postoje. "Ne biramo sredstvo, samo idemo pa ćemo vidjeti", zaključio je Luciano.
A u anketi RTL.hr-a pitamo vas tko je vaš favorit za pobjedu od ova četiri para?
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.