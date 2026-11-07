ANKETA Što mislite, koji par sljedeći napušta 'Asia Express'?

Osvajanjem imuniteta Spartanci su osigurali ulazak među TOP 5 timova 'Asia Expressa', no za jedan od preostalih pet parova avantura će završiti u sljedećem eliminacijskom izazovu. Utrka se sve više zahuktava, a svaki novi zadatak mogao bi biti presudan.

Što mislite, koji par sljedeći napušta 'Asia Express'?

Dok kandidati nastavljaju borbu za ostanak u showu, zanima nas što misle gledatelji. Koji će par, prema vašem mišljenju, sljedeći napustiti 'Asia Express'?

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.