Gazele su izgubile u eliminacijama 'Asia Expressa' od Gazda i napustile su show, a pri odlasku su morale uručiti svoje amulete jednom od parova. "Zajedno dajemo naše amulete Spartancima", otkrila je Katarina.

To je razveselilo Luciana i njegovog oca Roberta. "To je zajednička kasica prasica. Idemo sad to zbog Gazela unovčiti", komentirao je Luciano. Robert mu je rekao da ne zaboravi da jedan njihov amulet vrijedi duplo.

"Trebamo prvo pobijediti tako da idemo po pobjedu", zaključio je Luciano.

U anketi RTL.hr-a pitamo vas jeste li očekivali da će Gazele dati amulete Spartancima.