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Asia Express: Zmajeva ruta

ANKETA Koji vam je miksani tim u 'Asia Expressu' bio najdraži?

Novi partner, nova dinamika i 24 sata zajedničke utrke – izmiješani timovi unijeli su dodatnu dozu neizvjesnosti u 'Asia Express'. Glasajte u anketi i otkrijte koji je miksani tandem osvojio najviše simpatija

RTL.hr
14.11.2026 09:00

Ovog tjedna 'Asia Express' donio je natjecateljima potpuno novi izazov. Produkcija je izmiješala dosadašnje timove pa su se kandidati morali odvojiti od svojih partnera i čak 24 sata utrkivati u sasvim novim kombinacijama.

Anketa
Koji vam je miksani tim u 'Asia Expressu' bio najdraži?

Promjena je donijela drukčiju dinamiku, nova savezništva, ali i priliku da se vidi kako se natjecatelji snalaze uz osobe s kojima dotad nisu dijelili utrku. Neki su se novi timovi vrlo brzo uskladili, dok su drugi morali pronaći način kako funkcionirati pod pritiskom i u potpuno neočekivanoj postavi.

Sada nas zanima mišljenje gledatelja – koji vam je miksani tim ostavio najbolji dojam?

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Asia Express: Zmajeva ruta

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