ANKETA Koji vam je miksani tim u 'Asia Expressu' bio najdraži?

Ovog tjedna 'Asia Express' donio je natjecateljima potpuno novi izazov. Produkcija je izmiješala dosadašnje timove pa su se kandidati morali odvojiti od svojih partnera i čak 24 sata utrkivati u sasvim novim kombinacijama.

Koji vam je miksani tim u 'Asia Expressu' bio najdraži?

Promjena je donijela drukčiju dinamiku, nova savezništva, ali i priliku da se vidi kako se natjecatelji snalaze uz osobe s kojima dotad nisu dijelili utrku. Neki su se novi timovi vrlo brzo uskladili, dok su drugi morali pronaći način kako funkcionirati pod pritiskom i u potpuno neočekivanoj postavi.

Sada nas zanima mišljenje gledatelja – koji vam je miksani tim ostavio najbolji dojam?