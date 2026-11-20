Luciano je oduševljen Bornom toliko da je rekao da će napraviti tetovažu nje na biciklu

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Nakon što su Gusarice osvojile imunitet, Luciano je otkrio da je već ranije imao plan tetovirati lik Borne, a sada je malo promijenio prvotni plan. "Sad ću tetovirati Bornu na biciklu", rekao je.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Ja ne znam voziti biciklu", imitirao je oduševljeni Luciano Bornu. "Najbolja je. Znači, nema bolje izjave od ovoga. Prođe u finalni tjedan, došla je do kraja, zna da je u zadnjem tjednu. Ja je obožavam", dodao je.

icon-expand Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Luciano jako voli tetovaže i može se pohvaliti s dosta njih, a u anketi RTL.hr-a pitamo vas mislite li da će zaista napraviti tetovažu Borne na biciklu.

Anketa Što mislite, hoće li Luciano napraviti tetovažu Borne na biciklu? Da Ne Ne znam Muškarac Žena Da 8 Ne 4 Ne znam 1 Da 0 Ne 1 Ne znam 0 Da 8 Ne 3 Ne znam 1 Ukupno Muškarac Žena