Nakon što su Gusarice osvojile imunitet, Luciano je otkrio da je već ranije imao plan tetovirati lik Borne, a sada je malo promijenio prvotni plan. "Sad ću tetovirati Bornu na biciklu", rekao je.
"Ja ne znam voziti biciklu", imitirao je oduševljeni Luciano Bornu. "Najbolja je. Znači, nema bolje izjave od ovoga. Prođe u finalni tjedan, došla je do kraja, zna da je u zadnjem tjednu. Ja je obožavam", dodao je.
Luciano jako voli tetovaže i može se pohvaliti s dosta njih, a u anketi RTL.hr-a pitamo vas mislite li da će zaista napraviti tetovažu Borne na biciklu.
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