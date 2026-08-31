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Asia Express: Zmajeva ruta

ANKETA S kim biste vi krenuli u 'Asia Express'?

Putovanje kroz Aziju, nepoznati krajevi, minimalan budžet i svakodnevna potraga za prijevozom, hranom i mjestom za spavanje – sve to zvuči kao avantura koju je lakše zamišljati iz udobnosti vlastitog doma. No kandidati 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' uskoro će se upravo s takvim izazovima suočiti na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
31.08.2026 15:00

U ovoj pustolovini posebno je važno imati pravu osobu uz sebe. Kandidati se natječu u parovima, a osim brzine i snalažljivosti, na velikom testu bit će njihovo povjerenje, komunikacija i sposobnost zajedničkog donošenja odluka. Kada ste umorni, gladni, ne znate gdje ćete spavati i pokušavate pronaći prijevoz u potpuno nepoznatom okruženju, dobar suputnik mogao bi biti najveća prednost.

A upravo su odnosi među kandidatima jedan od zanimljivijih dijelova 'Asia Expressa'. Neki u avanturu kreću s članovima obitelji, drugi s prijateljima i osobama koje ih dobro poznaju, no tek će izazovi na Zmajevoj ruti pokazati koliko dobro funkcioniraju kada izađu iz svoje zone komfora.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Zato smo odlučili pitati vas – kada biste dobili priliku spakirati ruksak i krenuti u 'Asia Express', koga biste poveli sa sobom? Biste li odabrali mamu ili tatu, osobu koja vas poznaje cijeli život, brata ili sestru s kojima se možda često prepirete, ali funkcionirate kada je najpotrebnije, ili najboljeg prijatelja kojem bezuvjetno vjerujete?

Možda biste se ipak odlučili za partnera ili partnericu, rođaka, kolegu s posla kojeg svakodnevno gledate kako rješava krizne situacije ili neku sasvim drugu osobu. Odaberite svog idealnog suputnika u našoj anketi!

Anketa
S kim biste vi krenuli u 'Asia Express'?
asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

U kakvim su odnosima i vezama kandidati showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'?

Asia Express: Zmajeva ruta

KVIZ Biste li vi preživjeli 'Asia Express'?

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