ANKETA S kim biste vi krenuli u 'Asia Express'?

U ovoj pustolovini posebno je važno imati pravu osobu uz sebe. Kandidati se natječu u parovima, a osim brzine i snalažljivosti, na velikom testu bit će njihovo povjerenje, komunikacija i sposobnost zajedničkog donošenja odluka. Kada ste umorni, gladni, ne znate gdje ćete spavati i pokušavate pronaći prijevoz u potpuno nepoznatom okruženju, dobar suputnik mogao bi biti najveća prednost.
A upravo su odnosi među kandidatima jedan od zanimljivijih dijelova 'Asia Expressa'. Neki u avanturu kreću s članovima obitelji, drugi s prijateljima i osobama koje ih dobro poznaju, no tek će izazovi na Zmajevoj ruti pokazati koliko dobro funkcioniraju kada izađu iz svoje zone komfora.
Zato smo odlučili pitati vas – kada biste dobili priliku spakirati ruksak i krenuti u 'Asia Express', koga biste poveli sa sobom? Biste li odabrali mamu ili tatu, osobu koja vas poznaje cijeli život, brata ili sestru s kojima se možda često prepirete, ali funkcionirate kada je najpotrebnije, ili najboljeg prijatelja kojem bezuvjetno vjerujete?
Možda biste se ipak odlučili za partnera ili partnericu, rođaka, kolegu s posla kojeg svakodnevno gledate kako rješava krizne situacije ili neku sasvim drugu osobu. Odaberite svog idealnog suputnika u našoj anketi!