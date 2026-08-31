ANKETA S kim biste vi krenuli u 'Asia Express'?

U ovoj pustolovini posebno je važno imati pravu osobu uz sebe. Kandidati se natječu u parovima, a osim brzine i snalažljivosti, na velikom testu bit će njihovo povjerenje, komunikacija i sposobnost zajedničkog donošenja odluka. Kada ste umorni, gladni, ne znate gdje ćete spavati i pokušavate pronaći prijevoz u potpuno nepoznatom okruženju, dobar suputnik mogao bi biti najveća prednost.

A upravo su odnosi među kandidatima jedan od zanimljivijih dijelova 'Asia Expressa'. Neki u avanturu kreću s članovima obitelji, drugi s prijateljima i osobama koje ih dobro poznaju, no tek će izazovi na Zmajevoj ruti pokazati koliko dobro funkcioniraju kada izađu iz svoje zone komfora.