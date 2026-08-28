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Asia Express: Zmajeva ruta

ANKETA Što mislite, koji će se par najbolje snaći u avanturi života 'Asia Express'?

Devet parova, tisuće kilometara kroz Aziju, nepoznati krajevi i budžet od samo jednog eura dnevno – pred kandidatima novog RTL-ova showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' avantura je života u kojoj neće biti dovoljno samo biti brz

RTL.hr
28.08.2026 12:00

Snalažljivost, izdržljivost, dobra komunikacija i povjerenje u partnera mogli bi biti presudni kada se natjecatelji nađu daleko od poznate svakodnevice i vlastite zone komfora. Svaki par u ovu pustolovinu ulazi s drukčijim odnosom, karakterima i adutima, a upravo bi njihove razlike mogle odlučiti tko će se najbolje snaći na Zmajevoj ruti.

A sada je red na vas! Koji par, prema vašem mišljenju, ima ono što je potrebno da se najbolje snađe u avanturi života 'Asia Express: Zmajeva ruta'? Glasajte u našoj anketi!

Anketa
Koji će se par najbolje snaći u avanturi života 'Asia Express'?
asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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