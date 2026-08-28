ANKETA Što mislite, koji će se par najbolje snaći u avanturi života 'Asia Express'?

Snalažljivost, izdržljivost, dobra komunikacija i povjerenje u partnera mogli bi biti presudni kada se natjecatelji nađu daleko od poznate svakodnevice i vlastite zone komfora. Svaki par u ovu pustolovinu ulazi s drukčijim odnosom, karakterima i adutima, a upravo bi njihove razlike mogle odlučiti tko će se najbolje snaći na Zmajevoj ruti.

A sada je red na vas! Koji par, prema vašem mišljenju, ima ono što je potrebno da se najbolje snađe u avanturi života 'Asia Express: Zmajeva ruta'? Glasajte u našoj anketi!