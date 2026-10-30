Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

ANKETA Tko je bio najbolji partner Katarini Mamić u 'Asia Expressu' - Luka, Ante ili Nikša?

Nakon što je Luna napustila 'Asia Express', Katarina je nastavila natjecanje s čak tri različita partnera. Luka Petrušić, Ante Travizi i Nikša Kaleb svaki su na svoj način obilježili njezinu avanturu, a sada nas zanima tko je, prema mišljenju gledatelja, bio najbolji izbor za nju

RTL.hr
30.10.2026 23:00

Katarina Mamić prošla je kroz brojne promjene u 'Asia Expressu'. Nakon odlaska njezine prijateljice Lune Valas, u utrci su joj se pridružila čak tri različita partnera, a svaki je donio nešto novo u njezinu avanturu.

Anketa
Tko je bio najbolji partner Katarini Mamić u 'Asia Expressu'?

Prvi joj se pridružio glumac Luka Petrušić, za kojeg je Katarina na rastanku priznala da joj je bio velika podrška i da se brinuo o njoj kao o rođenoj sestri.

Nakon njegova odlaska uslijedilo je veliko iznenađenje. Ante Travizi nakratko je napustio voditeljsku ulogu kako bi se pridružio Katarini u utrci.

Posljednji joj je u pomoć priskočio Nikša Kaleb, kojeg je sama odabrala za partnera u eliminacijskoj utrci. Njegova fizička spremnost i snalažljivost toliko su je oduševile da ga je nazvala pravom mašinom!

Sva trojica pomogla su Katarini u različitim trenucima natjecanja, no tko joj je najbolje odgovarao kao partner?

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina mamić luka petrušić ante travizi nikša kaleb
Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina nije mogla vjerovati što je Nikša napravio u 'Asia Expressu': 'Čovjek je mašina!'

Moglo bi te zanimati

Katarina ponovno ostaje sama, a jedan tim osjeća se šikanirano: Tko napušta 'Asia Express' na korak do Tajlanda?

Niko i Ivan pomirili se nakon žestoke svađe, no Vesna ne vjeruje u iskrenost njihova odnosa: 'To je maska'

Šprem prepričavao Jokerima najnoviju svađu Borne i Nike: 'Njih dvoje najstariji, a dječja posla'

Pino usred izjave izgubio živce zbog Maje i poručio joj: 'Ne vrti se svijet oko tebe, znaš?'

Jokeri Zlatnim dečkima otkrivaju čari imuniteta, Maja ih bocnula: 'Fosili, hoćemo na masažu?'

Petar se ozbiljno primio čišćenja zahoda u 'Asia Expressu': 'Majka mi je rekla da sve što radim, radim najbolje što mogu'

Pročitaj na Net.hr
Amanda Bynes pokazala novu figuru: Otkrila koliko je kilograma izgubila uz pomoć Ozempica
Taylor Swift reperu Nellyju platila 50.000 dolara za tri minute: Po njega je poslala i avion
Otac Meghan Markle prijavljen FBI-ju: U skladištu pronađene brojne uznemirujuće snimke
Korzo je ponovno bio modna pista: Pogledajte što su danas nosile zgodne Riječanke i Riječani
I oni su išli pod nož: Poznati muškarci čije su estetske transformacije iznenadile javnost
Meri Banovac se prisjetila sebe u dvadesetima: Transformacija je zapanjujuća
Mrle iz Leta 3 o ljubavi i političarima na koncertu: 'Karta ti ne daje pravo biti kreten'
Sjećate se Miley dok je bila omiljena svjetska slatkica? Svi su bili ludi za Hannah Montanom
Žanamari Perčić otkrila kako održava isklesanu figuru: Poseban fokus stavila na stražnjicu
Biste li je prepoznali? Borna Kotromanić pokazala kako je izgledala prije gotovo tri desetljeća