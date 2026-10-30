ANKETA Tko je bio najbolji partner Katarini Mamić u 'Asia Expressu' - Luka, Ante ili Nikša?

Katarina Mamić prošla je kroz brojne promjene u 'Asia Expressu' . Nakon odlaska njezine prijateljice Lune Valas , u utrci su joj se pridružila čak tri različita partnera, a svaki je donio nešto novo u njezinu avanturu.

Prvi joj se pridružio glumac Luka Petrušić, za kojeg je Katarina na rastanku priznala da joj je bio velika podrška i da se brinuo o njoj kao o rođenoj sestri.

Nakon njegova odlaska uslijedilo je veliko iznenađenje. Ante Travizi nakratko je napustio voditeljsku ulogu kako bi se pridružio Katarini u utrci.

Posljednji joj je u pomoć priskočio Nikša Kaleb, kojeg je sama odabrala za partnera u eliminacijskoj utrci. Njegova fizička spremnost i snalažljivost toliko su je oduševile da ga je nazvala pravom mašinom!

Sva trojica pomogla su Katarini u različitim trenucima natjecanja, no tko joj je najbolje odgovarao kao partner?

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.