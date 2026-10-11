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Asia Express: Zmajeva ruta

ANKETA Tko je vaš favorit u 'Asia Expressu'? Glasajte u anketi i otkrijte koji je par osvojio najviše simpatija!

U 'Asia Expressu' već smo vidjeli brojne zabavne trenutke, napete situacije i neočekivane preokrete, no sada je red na gledatelje da kažu svoje! Koji vam je par najdraži, tko vas najviše zabavlja i za koga navijate? Odaberite svoje favorite u našoj anketi!

RTL.hr
11.10.2026 10:00

Natjecatelji 'Asia Expressa' već su osvojili simpatije gledatelja, a svaki par u uzbudljivu utrku donosi nešto svoje. Dok jedni oduševljavaju snalažljivošću i upornošću, drugi privlače pozornost humorom, iskrenim emocijama ili zanimljivim odnosima. Pred njima su brojni izazovi, neizvjesne situacije i kilometri koje moraju prijeći s ograničenim budžetom, a pritom se oslanjaju na vlastitu domišljatost i međusobnu suradnju.

Anketa
Tko je vaš favorit u 'Asia Expressu'? Glasajte u anketi i otkrijte koji je par osvojio najviše simpatija!

Neki su se parovi već istaknuli natjecateljskim duhom, neki su nasmijali gledatelje svojim reakcijama, a neki pokazali koliko je važno imati pravu osobu uz sebe kada stvari ne idu prema planu.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

No sada nas zanima vaše mišljenje! Koji vas je par najviše osvojio i za koga najviše navijate? Je li to tim koji uvijek daje sve od sebe, par koji vas najviše nasmijava ili natjecatelji u kojima ste prepoznali nešto posebno? Glasajte u našoj anketi i otkrijte tko je favorit gledatelja 'Asia Expressa'!

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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