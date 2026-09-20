Ante Travizi u 'Asia Expressu' zaigrao nogomet s kambodžanskom djecom i učio ih hrvatski: 'Recite ćevapčići'

U jednoj od kambodžanskih škola koju su posjetili kandidati 'Asia Expressa' , voditelja Antu Travizija dočekala je vesela dječja ekipa. Dok je čekao da natjecatelji završe svoj zadatak, Ante nije dugo mirovao – pridružio se djeci u igri i pokazao im dio hrvatske svakodnevice.

Nakon nogometa uslijedila je i mala jezična radionica. Ante je odlučio mališane naučiti nekoliko hrvatskih riječi, a posebno ih je zabavila ona koja nije nimalo jednostavna za izgovor.

"Recite ćevapčići", rekao im je Ante, a djeca su ponavljala za njim.