Ante Travizi u 'Asia Expressu' zaigrao nogomet s kambodžanskom djecom i učio ih hrvatski: 'Recite ćevapčići'

U jednoj od kambodžanskih škola koju su posjetili kandidati 'Asia Expressa', voditelja Antu Travizija dočekala je vesela dječja ekipa. Dok je čekao da natjecatelji završe svoj zadatak, Ante nije dugo mirovao – pridružio se djeci u igri i pokazao im dio hrvatske svakodnevice.
Nakon nogometa uslijedila je i mala jezična radionica. Ante je odlučio mališane naučiti nekoliko hrvatskih riječi, a posebno ih je zabavila ona koja nije nimalo jednostavna za izgovor.
"Recite ćevapčići", rekao im je Ante, a djeca su ponavljala za njim.
Nakon toga uslijedio je još jedan izazov.
"A sada ljuljačka", nastavio je Travizi, dok su mališani s osmijehom ponavljali nove riječi.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.