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Asia Express: Zmajeva ruta

Ante Travizi u 'Asia Expressu' zaigrao nogomet s kambodžanskom djecom i učio ih hrvatski: 'Recite ćevapčići'

Dok su natjecateljski timovi u Kambodži odrađivali svoj zadatak, voditelj Ante Travizi iskoristio je vrijeme za upoznavanje s domaćinima. U dvorištu škole brzo se sprijateljio s djecom – zaigrao je s njima nogomet, ali ih i podučio važnim hrvatskim riječima

RTL.hr
20.09.2026 14:00

U jednoj od kambodžanskih škola koju su posjetili kandidati 'Asia Expressa', voditelja Antu Travizija dočekala je vesela dječja ekipa. Dok je čekao da natjecatelji završe svoj zadatak, Ante nije dugo mirovao – pridružio se djeci u igri i pokazao im dio hrvatske svakodnevice.

Ante Travizi, Asia Express
Ante Travizi, Asia Express FOTO: RTL

Nakon nogometa uslijedila je i mala jezična radionica. Ante je odlučio mališane naučiti nekoliko hrvatskih riječi, a posebno ih je zabavila ona koja nije nimalo jednostavna za izgovor.

"Recite ćevapčići", rekao im je Ante, a djeca su ponavljala za njim.

Ante Travizi, Asia Express
Ante Travizi, Asia Express FOTO: RTL

Nakon toga uslijedio je još jedan izazov.

"A sada ljuljačka", nastavio je Travizi, dok su mališani s osmijehom ponavljali nove riječi.

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asia express ante travizi
Asia Express: Zmajeva ruta

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