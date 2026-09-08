Ante Travizi u podcastu 'Spill The Tea' nasmijao priznanjem iz 'Asia Expressa': 'Između mene i Antonije Blaće, ja sam bio veća diva'

Poznati splitski stand-up komičar Ante Travizi, novo voditeljsko lice uz Antoniju Blaće u RTL-ovom hitu 'Asia Express: Zmajeva ruta', gostovao je u podcastu 'Spill The Tea' gdje je otkrio dosad nepoznate detalje s iscrpljujućeg, ali nezaboravnog snimanja.
Od nemirnog klinca do stand-up zvijezde
Iako ga danas znamo kao šaljivdžiju s pozornice, Ante se prisjetio i dana odrastanja u splitskom kvartu Spinut. Kako kaže, nije bio dobar đak, već "živo dite" koje je majka poslala u školu sa šest godina da je "prestane maltretirati po kući". Zbog slabijeg vida, umjesto u zadnjoj klupi s ostalim "debilima", sjedio je u prvoj, što mu, priznaje, nije bila najbolja pozicija za izvođenje nepodopština.
"U mom kvartu faca je bio onaj tko je bio duhovit, a ne nasilnik. Tu smo brusili humor", ispričao je, dodavši kako su mu Splićani i danas najzahtjevnija publika. "Ako fora prođe u Splitu, proći će svugdje."
'Nisam htio doći na audiciju'
Put do voditeljske palice u "Asia Expressu" bio je prilično neočekivan. Kad je dobio poziv za audiciju, prva reakcija bila mu je odbijanje.
"Rekao sam: 'Ma neću, ne da mi se, što sad?' Jedva sam čekao lito, a oni su rekli da se snima preko ljeta. Mislio sam, ajme, sad lito moram izgubiti", prisjetio se Ante. Ipak, na audiciju je otišao s krajnje opuštenim stavom. "Možda sam zato i bio dobar. Kad dođeš nervozan, to često ne ispadne dobro, a ja sam došao sa stavom 'ako ne dobijem, boli me briga'."
Na kraju je upravo on odabran za suvoditelja Antoniji Blaće, za koju ima samo riječi hvale. "Tonka je super. Simpatična, draga, profesionalna i niti u jednom momentu nisam osjetio da je ona iznad mene. Odmah smo kliknuli", rekao je i kroz smijeh priznao tko je na setu bio veća zvijezda. "Tko je bio veća diva? Čak ja. U jednom momentu frizerka mi namješta frizuru, snimatelj me snima, jedan čovjek me hladi, a nose mi kavu i Coca-Colu. Tonka samo stoji s lepezom i govori: 'Pogledaj ti njega, čovječe'."
Krv, znoj, zmije i - žohari
Snimanje u Kambodži, Laosu i Tajlandu opisao je kao "intenzivno iskustvo" s radnim danima koji su ponekad počinjali buđenjem u tri ujutro. Najveći izazov bila mu je tropska klima.
Kao veliki gurman, suočio se i s neobičnom lokalnom hranom. Jeo je zmije, za koje kaže da imaju okus kao "suha, pečena piletina", ali i žohare. "Hrskavi su, kao neki čips. Iskreno, korijandar koji stavljaju u sve mi je više smetao od žohara", priznao je komičar. Doživio je i bliske susrete sa životinjama, a posebno pamti jednog majmuna. "Uzeo mi je bocu vode iz ruke, pogledao me, odvrnuo čep, napio se i bacio bocu kao seljačina."
Unatoč svim izazovima, od kulturološkog šoka zbog loše kave do iscrpljujućeg tempa, Travizi ovo iskustvo smatra avanturom života. Ističe toplinu lokalnog stanovništva koje ga je oduševilo svojom gostoljubivošću. Gledatelje poziva da ne propuste show jer su svi u njega uložili nevjerojatan trud. "Stvarno smo se potrudili. Bilo je krvi, znoja, smijanja i svađanja. Toliko smo se dali u to da bi stvarno bila šteta da se ne pogleda", zaključio je.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od večeras u 20:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.