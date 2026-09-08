Ante Travizi u podcastu 'Spill The Tea' nasmijao priznanjem iz 'Asia Expressa': 'Između mene i Antonije Blaće, ja sam bio veća diva'

Od bliskih susreta s majmunima i zmijama, preko borbe s tropskom klimom, do kulinarskih šokova, Travizi je bez zadrške podijelio svoja iskustva, otkrivši i kako je umalo odbio priliku života

Poznati splitski stand-up komičar Ante Travizi, novo voditeljsko lice uz Antoniju Blaće u RTL-ovom hitu 'Asia Express: Zmajeva ruta', gostovao je u podcastu 'Spill The Tea' gdje je otkrio dosad nepoznate detalje s iscrpljujućeg, ali nezaboravnog snimanja.

Od nemirnog klinca do stand-up zvijezde

Iako ga danas znamo kao šaljivdžiju s pozornice, Ante se prisjetio i dana odrastanja u splitskom kvartu Spinut. Kako kaže, nije bio dobar đak, već "živo dite" koje je majka poslala u školu sa šest godina da je "prestane maltretirati po kući". Zbog slabijeg vida, umjesto u zadnjoj klupi s ostalim "debilima", sjedio je u prvoj, što mu, priznaje, nije bila najbolja pozicija za izvođenje nepodopština. "U mom kvartu faca je bio onaj tko je bio duhovit, a ne nasilnik. Tu smo brusili humor", ispričao je, dodavši kako su mu Splićani i danas najzahtjevnija publika. "Ako fora prođe u Splitu, proći će svugdje."

icon-expand icon-close icon-close Ante Travizi, Spill The Tea FOTO: RTL

'Nisam htio doći na audiciju'

Put do voditeljske palice u "Asia Expressu" bio je prilično neočekivan. Kad je dobio poziv za audiciju, prva reakcija bila mu je odbijanje. "Rekao sam: 'Ma neću, ne da mi se, što sad?' Jedva sam čekao lito, a oni su rekli da se snima preko ljeta. Mislio sam, ajme, sad lito moram izgubiti", prisjetio se Ante. Ipak, na audiciju je otišao s krajnje opuštenim stavom. "Možda sam zato i bio dobar. Kad dođeš nervozan, to često ne ispadne dobro, a ja sam došao sa stavom 'ako ne dobijem, boli me briga'."

icon-expand Ante Travizi, Spill The Tea FOTO: RTL

Na kraju je upravo on odabran za suvoditelja Antoniji Blaće, za koju ima samo riječi hvale. "Tonka je super. Simpatična, draga, profesionalna i niti u jednom momentu nisam osjetio da je ona iznad mene. Odmah smo kliknuli", rekao je i kroz smijeh priznao tko je na setu bio veća zvijezda. "Tko je bio veća diva? Čak ja. U jednom momentu frizerka mi namješta frizuru, snimatelj me snima, jedan čovjek me hladi, a nose mi kavu i Coca-Colu. Tonka samo stoji s lepezom i govori: 'Pogledaj ti njega, čovječe'."

icon-expand Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Krv, znoj, zmije i - žohari

Snimanje u Kambodži, Laosu i Tajlandu opisao je kao "intenzivno iskustvo" s radnim danima koji su ponekad počinjali buđenjem u tri ujutro. Najveći izazov bila mu je tropska klima. Kao veliki gurman, suočio se i s neobičnom lokalnom hranom. Jeo je zmije, za koje kaže da imaju okus kao "suha, pečena piletina", ali i žohare. "Hrskavi su, kao neki čips. Iskreno, korijandar koji stavljaju u sve mi je više smetao od žohara", priznao je komičar. Doživio je i bliske susrete sa životinjama, a posebno pamti jednog majmuna. "Uzeo mi je bocu vode iz ruke, pogledao me, odvrnuo čep, napio se i bacio bocu kao seljačina."

icon-expand Ante Travizi, Spill The Tea FOTO: RTL