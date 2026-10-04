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Asia Express: Zmajeva ruta

Ante učio Kambodžanca pjevati 'Moja domovina': 'Dobro mu je išlo, a onda se potpuno pogubio'

Dok su timovi u utrci za ispadanje učili kambodžansku domoljubnu pjesmu 'Zbogom Kambodža', Ante je vrijeme čekanja odlučio iskoristiti na svoj način. Lokalcu s kojim se družio pokušao je približiti hrvatsku domoljubnu pjesmu, no hrvatski jezik ubrzo se pokazao kao ozbiljan izazov

RTL.hr
04.10.2026 16:00

Timove koji su se našli u utrci za ispadanje u 'Asia Expressu' čekala su tri zadatka, a jedan od njih bio je posebno simboličan jer se natjecatelji uskoro opraštaju od Kambodže i nastavljaju putovanje prema Laosu. Ante Travizi objasnio je kako natjecatelje čeka upoznavanje s lokalnom domoljubnom pjesmom 'Zbogom Kambodža'.

Ante Travizi, Asia Express
Ante Travizi, Asia Express FOTO: RTL

"Zbogom Kambodža je dirljiva domoljubna balada koju je napisao kralj Sihanouk. Nastala je za vrijeme njegova egzila kao posljednji pozdrav voljenoj Kambodži", objasnio je.

Zadatak timova bio je naučiti dio pjesme, a potom pronaći lokalca koji će im otkriti njezino značenje i naziv.

Mala škola hrvatskog jezika

Dok je čekao tri para koja su se borila za ostanak u showu, Ante je odlučio iskoristiti vrijeme i napraviti malu kulturnu razmjenu. Lokalca s kojim se družio pokušao je naučiti hrvatsku pjesmu 'Moja domovina'. Ante je pjevao stih po stih, a Kambodžanac ih je strpljivo ponavljao za njim.

Ante Travizi, Asia Express
Ante Travizi, Asia Express FOTO: RTL

U početku mu je čak išlo iznenađujuće dobro, no kako su stihovi odmicali, hrvatski jezik postajao je sve veći izazov. U jednom trenutku potpuno se pogubio u riječima, što je njihov pokušaj pretvorilo u simpatičan i zabavan trenutak usred napete utrke za ispadanje.

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asia express ante travizi
Asia Express: Zmajeva ruta

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