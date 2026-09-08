Antonija Blaće gostovala u 'RTL Direktu': 'Asia Express' me izbio iz cipela, ovo je avantura koja se ne može kupiti'

Spavanje kod nepoznatih ljudi, traženje prijevoza i snalaženje u potpuno nepoznatom svijetu – zvuči kao scenarij iz filma, ali upravo je to bila svakodnevica natjecatelja u novom RTL-ovu showu 'Asia Express'. Antonija Blaće otkrila je za RTL Direkt zašto ju je ova avantura ostavila bez riječi.
"Ovo je čak i za moje bogato televizijsko iskustvo, da ne budem lažno skromna, nešto što me izbilo iz cipela. Neobično je u svakom smislu. Ovo je avantura koja se ne može kupiti. Nijedna turistička agencija vas neće voditi na mjesta na koja smo mi vodili natjecatelje", poručila je Antonija.
Svijet bez luksuza
Poseban izazov za natjecatelje bio je upravo onaj najosnovniji – snaći se u nepoznatom svijetu, bez luksuza i sigurnosti na koje su navikli. Antonija i njezin suvoditelj Ante Travizi često su komentirali koliko je nevjerojatno gledati njihovu snalažljivost.
"Ajde još da nekoga zaustaviš i tražiš prijevoz. Ali da zaustaviš nekoga i kažeš: 'Mogu li ja spavati kod vas?' Meni je to bilo fascinantno. Misterij mi je i dan danas koliko su bili snalažljivi", ispričala je.
Prošli su tri zemlje
Snimanje ih je odvelo kroz tri potpuno različite zemlje – Kambodžu, Laos i Tajland. Iako su geografski povezane, svaka od njih ima potpuno drugačiji karakter.
"Kambodža je neuredna i prljava, ali puna ljubavi i toplih ljudi. U Laosu se osjeti drugačije političko uređenje, ljudi su suzdržaniji, a puno je ruralnih krajeva. Na kraju smo završili u Tajlandu koji živi u 2226. godini, barem kada je Bangkok u pitanju", opisala je Antonija.
Ponosna što je dio projekta
Dodala je kako joj je posebno drago što je kroz ovaj projekt upoznala ljude izvan njihovih svakodnevnih uloga. Predrasude, kaže, ostavila je još na početku karijere.
"U ovom poslu susrećeš različite ljude. Predrasude su nešto što sam ostavila iza sebe na početku karijere. Gotovo svi su me pozitivno iznenadili. Prestali su biti ono što su u svojim životima i postali su natjecatelji", rekla je. Iako je projekt bio iznimno zahtjevan, Antonija ističe kako je ponosna što je bila dio njega.
"Sve je to jako naporno, ali preponosna sam što sam dio ovog projekta", zaključila je.
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