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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće iskreno o 'Asia Expressu': Ovo je bio najluđi i najemotivniji projekt koji sam radila

Do početka 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' odbrojavaju se sati, a voditeljica Antonija Blaće svojim je pratiteljima pokazala kako su izgledala dva mjeseca iza kamera jednog od najzahtjevnijih projekata u njezinoj karijeri

RTL.hr
07.09.2026 13:00

'Asia Express: Zmajeva ruta' u utorak stiže na RTL, a Antonija Blaće uoči početka emitiranja na Instagramu je podijelila niz fotografija i snimki nastalih tijekom dva mjeseca putujuće produkcije po jugoistočnoj Aziji.

"Uvjereno najintenzivniji, najljepši, najluđi, najsmješniji i najemotivniji projekt koji sam IKADA radila"", poručila je Antonija.

Jedan euro dnevno

Dok se devet parova natjecatelja suočavalo s više od 6000 kilometara dugom rutom kroz Kambodžu, Laos i Tajland, njihova svakodnevica bila je daleko od klasičnog putovanja. Na raspolaganju su imali samo jedan euro dnevno, bez osiguranog prijevoza i smještaja, zbog čega su se morali oslanjati na vlastitu snalažljivost, partnera s kojim se natječu i pomoć ljudi koje su susretali putem.

"Možete li zamisliti da hodate, trčite, autostopirate 6000 km kroz zemlje koje vidite prvi put, na 40 stupnjeva vrućine i 95 posto vlage, bez hrane, ne razumijevajući jezik, utrkujući se i sve to sa samo JEDNIM EUROM DNEVNO. I tako puna dva mjeseca", napisala je Antonija.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ipak, naglašava kako su uvjeti u kojima je radila produkcija, koliko god bili zahtjevni, bili luksuz u usporedbi s onime kroz što su prolazili natjecatelji.

"Život koji sam ja tamo vodila i koji vidite ovdje na fotkama i videima je čisti luksuz i hotel s pet zvjezdica u usporedbi sa životom naših natjecatelja", istaknula je.

Spavanje u kombiju

Fotografije i snimke iza kamera otkrivaju i drugu stranu velike televizijske produkcije. Antonija je otkrila da se šminkalo gdje god se stiglo, jelo i spavalo u kombijima, trčalo od lokacije do lokacije i radilo uz vrlo malo sna.

"Šminkalo se posvuda, jelo i spavalo po kombijima, kisnulo se, jurilo... jako malo spavanja, puno znojenja, smijanja, a bilo je i suza", opisala je dva mjeseca na terenu.

Posebno ju je, kaže, impresioniralo ono kroz što su prolazili natjecatelji. Kako je utrka odmicala, promijenio se i način na koji ih je doživljavala.

"Tako sam ponosna na naše natjecatelje, u jednom trenutku prestala sam ih gledati kao natjecatelje i počela ih doživljavati kao prave borce", priznala je.

Zahtjevni zadaci

U 'Asia Expressu: Zmajeva ruta' devet timova kreće na put kroz jugoistočnu Aziju u kojem neće biti dovoljno biti samo brz. Potraga za prijevozom i smještajem, fizički i mentalni izazovi, nepoznat jezik i stalna utrka s vremenom testirat će njihovu izdržljivost, snalažljivost, ali i odnose s osobom s kojom su krenuli u avanturu.

"Pridružite nam se u ovoj ludoj avanturi koja se ne može kupiti", pozvala je gledatelje Antonija, koja show vodi s Antom Travizijem.

Kako se voditeljski par i devet hrabrih timova snašlo u divljini Azije, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od sutra u 20:15 na RTL-u ili odmah platformi Voyo!

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