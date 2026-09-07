Antonija Blaće iskreno o 'Asia Expressu': Ovo je bio najluđi i najemotivniji projekt koji sam radila

Do početka 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' odbrojavaju se sati, a voditeljica Antonija Blaće svojim je pratiteljima pokazala kako su izgledala dva mjeseca iza kamera jednog od najzahtjevnijih projekata u njezinoj karijeri

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'Asia Express: Zmajeva ruta' u utorak stiže na RTL, a Antonija Blaće uoči početka emitiranja na Instagramu je podijelila niz fotografija i snimki nastalih tijekom dva mjeseca putujuće produkcije po jugoistočnoj Aziji. "Uvjereno najintenzivniji, najljepši, najluđi, najsmješniji i najemotivniji projekt koji sam IKADA radila"", poručila je Antonija.

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram Antonija Blaće, Asia Express 1 / 14



























Jedan euro dnevno

Dok se devet parova natjecatelja suočavalo s više od 6000 kilometara dugom rutom kroz Kambodžu, Laos i Tajland, njihova svakodnevica bila je daleko od klasičnog putovanja. Na raspolaganju su imali samo jedan euro dnevno, bez osiguranog prijevoza i smještaja, zbog čega su se morali oslanjati na vlastitu snalažljivost, partnera s kojim se natječu i pomoć ljudi koje su susretali putem. "Možete li zamisliti da hodate, trčite, autostopirate 6000 km kroz zemlje koje vidite prvi put, na 40 stupnjeva vrućine i 95 posto vlage, bez hrane, ne razumijevajući jezik, utrkujući se i sve to sa samo JEDNIM EUROM DNEVNO. I tako puna dva mjeseca", napisala je Antonija.

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Ipak, naglašava kako su uvjeti u kojima je radila produkcija, koliko god bili zahtjevni, bili luksuz u usporedbi s onime kroz što su prolazili natjecatelji. "Život koji sam ja tamo vodila i koji vidite ovdje na fotkama i videima je čisti luksuz i hotel s pet zvjezdica u usporedbi sa životom naših natjecatelja", istaknula je.

Spavanje u kombiju

Fotografije i snimke iza kamera otkrivaju i drugu stranu velike televizijske produkcije. Antonija je otkrila da se šminkalo gdje god se stiglo, jelo i spavalo u kombijima, trčalo od lokacije do lokacije i radilo uz vrlo malo sna. "Šminkalo se posvuda, jelo i spavalo po kombijima, kisnulo se, jurilo... jako malo spavanja, puno znojenja, smijanja, a bilo je i suza", opisala je dva mjeseca na terenu. Posebno ju je, kaže, impresioniralo ono kroz što su prolazili natjecatelji. Kako je utrka odmicala, promijenio se i način na koji ih je doživljavala. "Tako sam ponosna na naše natjecatelje, u jednom trenutku prestala sam ih gledati kao natjecatelje i počela ih doživljavati kao prave borce", priznala je.

Zahtjevni zadaci