Antonija Blaće iskreno o teškim uvjetima u 'Asia Expressu' i životu u četrdesetima: 'Shvatiš da ti zapravo ništa ne treba'

Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju početak emitiranja showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' , a voditeljica Antonija Blaće u velikom je intervjuu za Story.hr sažela impresije s višetjednog terenskog snimanja na drugom kraju svijeta.

Utrka kroz tri azijske zemlje pred ekipe i natjecatelje stavila je nezapamćene izazove. Antonija ne krije da je projekt bio iznimno zahtjevan, ali i da je iz njega izašla s važnim lekcijama.

"'Asia Express' je avanturistički, zabavan i emocijama ispunjen show u kojem se devet timova utrkuje na više od 6000 kilometara kroz tri nevjerojatne zemlje sa samo jednim eurom dnevno", objasnila je Antonija i dodala što je naučila o sebi na terenu:

"Sama sam naučila da mi, kao prvo, ništa ne treba. Da mogu svoju taštinu držati pod kontrolom. Kad želite biti sređeni na TV-u, a vama se otopi šminka i kosa nakovrča od vlage, a znate da ćete takvi biti u krupnom kadru na TV-u, nemate što drugo nego se pomiriti sami sa sobom. To mi je baš dodatni štih ove emisije. Takav si kakav si".