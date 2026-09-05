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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće iskreno o teškim uvjetima u 'Asia Expressu' i životu u četrdesetima: 'Shvatiš da ti zapravo ništa ne treba'

Voditeljica Antonija Blaće je otkrila detalje sa snimanja avanturističkog spektakla 'Asia Express', ali i progovorila o borbi s vlastitom taštinom, radu u ekstremnim uvjetima i životu u četrdesetima

RTL.hr
05.09.2026 11:00

Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju početak emitiranja showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', a voditeljica Antonija Blaće u velikom je intervjuu za Story.hr sažela impresije s višetjednog terenskog snimanja na drugom kraju svijeta.

Ekstremni uvjeti i gašenje TV taštine

Utrka kroz tri azijske zemlje pred ekipe i natjecatelje stavila je nezapamćene izazove. Antonija ne krije da je projekt bio iznimno zahtjevan, ali i da je iz njega izašla s važnim lekcijama.

"'Asia Express' je avanturistički, zabavan i emocijama ispunjen show u kojem se devet timova utrkuje na više od 6000 kilometara kroz tri nevjerojatne zemlje sa samo jednim eurom dnevno", objasnila je Antonija i dodala što je naučila o sebi na terenu:

"Sama sam naučila da mi, kao prvo, ništa ne treba. Da mogu svoju taštinu držati pod kontrolom. Kad želite biti sređeni na TV-u, a vama se otopi šminka i kosa nakovrča od vlage, a znate da ćete takvi biti u krupnom kadru na TV-u, nemate što drugo nego se pomiriti sami sa sobom. To mi je baš dodatni štih ove emisije. Takav si kakav si".

Antonija Blaće, Asia Express
Antonija Blaće, Asia Express FOTO: Privatan album

Stroga pravila i odnos s lokalnim stanovništvom

Prolazeći kroz Kambodžu, Laos i Tajland, produkcija se morala prilagoditi lokalnim običajima i zakonima, što je voditeljicu posebno dojmilo.

"Evo i poruka za nas kad se bunimo jer ne možemo u crkvu golih ramena ili goli po gradovima - nema šanse da u bilo koji hram uđete neprikladno odjeveni", poručila je Antonija, osvrnuvši se i na uspostavljeno prijateljstvo sa suvoditeljem, komičarom Antom Travizijem: "Jako smo se dobro sprijateljili u takvim zahtjevnim uvjetima rada i pod tim adrenalinom. Jako dobar, duhovit, topao kolega, prijatelj i općenito čovjek".

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

O godinama i pritisku javnosti

Govoreći o godinama i društvenim očekivanjima, voditeljica je poslala jasnu poruku bez zadrške.

"Ja? 46? Nikad! Šalim se. Da, imam. Lijepo mi je i sretna sam što živim u vremenu kada s 46 možeš reći - fijuuu, koliko još vremena imam...", istaknula je Antonija dodavši da se ne zamara nametnutim temama i da danas uživa u punom smislu.

Antonija Blaće, Asia Express
Antonija Blaće, Asia Express FOTO: Privatan album

Kako se voditeljski par i devet hrabrih timova snašlo u divljini Azije, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i platformi Voyo!

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Asia Express: Zmajeva ruta

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