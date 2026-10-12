Antonija Blaće o Asia Expressu, Big Brotheru i negativnim komentarima: 'Kad mi netko napiše da sam umišljena - slom živaca'

Popularna voditeljica Antonija Blaće u podcastu Offline progovorila je o iskustvu snimanja 'Asia Expressa', prisjetila se sudjelovanja u Big Brotheru te otkrila zašto i nakon više od 20 godina televizijske karijere i dalje ima tremu

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Antonija Blaće već je više od 20 godina jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizije. Od prve sezone Big Brothera do voditeljske uloge u 'Asia Expressu', iza nje su brojni televizijski projekti. U podcastu Offline Net.hr-a Ivani Ivandi Rožić otkrila je kako je doživjela avanturu u Aziji, zašto bi ponovno sudjelovala u Big Brotheru te kako se nosi s negativnim komentarima.

icon-expand icon-close icon-close Antonija Blaće, Ivana Ivanda FOTO: Goran Horvatinec - RTL

Snimanje 'Asia Expressa' za Antoniju je bilo posebno iskustvo, a priznaje da je i sama postala velika obožavateljica showa. "Bilo mi je predivno i ja sam se sad navukla. Muž i ja gledamo pobožno svaku epizodu", ispričala je. Ipak, ono što gledatelji vide u sat vremena samo je mali dio napornog snimanja koje traje cijeli dan, uz vrućinu, čekanja i duga putovanja. Posebno ju je iznenadila gostoljubivost lokalnog stanovništva. "Nisam znala da u velikoj mjeri ljudi stvarno otvore vrata i izađu iz vlastitog kreveta da bi putnicima koje sreću po putu, koje nikad u životu prije nisu vidjeli, pomogli", otkrila je.

Išla bi opet

Ponosna je i na hrvatske natjecatelje, koji su svojim sposobnostima iznenadili čak i iskusnu međunarodnu produkcijsku ekipu. "Oni su rekli: ovi Hrvati nisu normalni. Brzinom kojom su naši kandidati odrađivali zadatke, spretnošću s kojom su ih odrađivali... Nije postojao zadatak koji nisu riješili ranije od predviđenog vremena", ispričala je. Unatoč iscrpljujućem snimanju, bez razmišljanja bi ponovila iskustvo. "Ja bih sutra ujutro išla ponovo. Spakirala bih i išla na drugi kraj svijeta gdje god treba."

icon-expand Antonija Blaće FOTO: Goran Horvatinec - RTL

Prisjetila se i svojih početaka u prvoj sezoni Big Brothera. U show se prijavila kako bi testirala samu sebe u nepoznatim okolnostima i među ljudima koje nije sama birala. "Baš mi je drago da sam to iskustvo proživjela. Nikad neću žaliti i uvijek će mi to biti potez života", priznala je, dodavši da bi se i danas ponovno prijavila. Otkrila je i zanimljive detalje iz života u kući, u kojoj natjecatelji nisu imali osjećaj za vrijeme. Pokušavali su ga odrediti prema sjeni, brojali sate pomoću timera na pećnici, a čak su pokušali rastaviti pikado jer su otkrili da ima interni sat. "Bili smo stvarno vješti i mudri i pokušavali smo se snaći. Valjda da imamo barem jedan osjećaj da je nešto pod našom kontrolom", prisjetila se.

Trema nije nestala

Iako iza sebe ima više od dva desetljeća televizijskog iskustva, Antonija priznaje da trema nikada nije nestala. "Imam tremu, uvijek, bez iznimke. Ne znam jesam li išta snimila u životu da mi se bar malo noge nisu tresle", otkrila je. Danas se s njom lakše nosi, a smatra je i znakom da joj je još uvijek stalo do posla koji radi. Progovorila je i o komentarima na društvenim mrežama, koje redovito čita. Kritike na račun njezina voditeljskog posla može prihvatiti, ali pogađa je kada joj ljudi pripisuju osobine s kojima se ne poistovjećuje. "Recimo kad mi netko napiše da sam umišljena, slom živaca na to. Kako si ti mene gledao i mislio kako si pomislio?", priznala je.

icon-expand Antonija Blaće FOTO: Goran Horvatinec - RTL

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