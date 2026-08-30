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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće o 'Asia Expressu' koji stiže na RTL i Voyo: : 'Mislim da ovakav projekt nikada nismo vidjeli na televizijama'

Voditeljica se u intervjuu osvrnula na svoj povratak na ekrane i najavila projekt 'Asia Express: Zmajeva ruta' koji 8.rujna stiže na RTL i platformu Voyo

RTL.hr
30.08.2026 07:00

Antonija Blaće voditeljica je novog RTL-ovog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'

'Stiže projekt koji je veći u svakom smislu'

Na opaske da je u posljednje vrijeme rijeđe viđamo u udarnim terminima, Antonija uz prepoznatljivi osmijeh odgovara kako je svakodnevno prisutna, no potvrđuje da je vrijeme za ono pravo. Povratak na male ekrane označit će upravo monumentalni format "Asia Express: Zmajeva ruta", za koji voditeljica ističe da pomiče sve dotadašnje granice.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Prema njezinim riječima, riječ je o projektu koji je iznimno opsežan, bogat sadržajem, emocijama i autentičnim humorom. Nakon niza uspješnih formata koje je vodila tijekom bogate karijere, priznala je kako je odmah znala da je ovo izazov kojem ne može reći 'ne'.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

"Sve u tom showu je kao skrojeno za mene. Nomadski život. Nepoznat teritorij. Adrenalin. Snalaženje. Crpljenje svakog znanja koje imate da bi se uopće odradile neke stvari. Razgovorno. Emotivno. Puno smijeha. I novo. I uzbudljivo. Mislim da ovakav projekt nikada nismo vidjeli na televizijama", poručila je Antonija za Story.

Gledatelji će tako uskoro imati priliku vidjeti Antoniju u izdanju koje spaja dinamiku terenskog rada, spontanost i nepredvidive situacije koje donosi boravak na potpuno nepoznatom terenu.

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