Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće o novom RTL-ovom hit showu 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Ne možeš se za ovo do kraja pripremiti'

RTL za nadolazeću jesen priprema televizijski format kakav na našim prostorima još nije viđen

RTL.hr
09.07.2026 14:00

Od ovog rujna gledatelji će imati priliku pratiti uzbudljivi show megahit 'Asia Express: Zmajeva ruta', koji donosi neviđenu dozu adrenalina, neizvjesnosti i čiste avanture.

Kroz egzotične azijske lokacije koje ostavljaju bez daha gledatelje će voditi omiljeno televizijsko lice, Antonija Blaće. No, u ovom projektu ona ima i pojačanje - u potpuno novoj ulozi pridružuje joj se poznati komičar Ante Travizi.

Dinamična utrka bez scenarija i pomoći sa strane

Ovaj format ne trpi režiju ni lagane odluke. Natjecatelji se otiskuju na zahtjevnu rutu na kojoj nema pomoći sa strane, a svaki kilometar donosi novi nalet neizvjesnosti. Pred njima su teški fizički i mentalni izazovi koji će do samih granica testirati njihovu snalažljivost, izdržljivost, ali i međusobne odnose.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Iako iza sebe ima brojne uspješne i goleme televizijske formate, Antonija Blaće ne skriva da joj je ovo jedan od najvećih i najuzbudljivijih izazova u karijeri.

"Ništa slično nismo imali na televizijama. Bit će ovo pionirski projekt u svakom smislu - i produkciji iza kamere i kandidatima ispred nje. U udarnom terminu gledat ćemo predivnu Aziju, prijateljsko lokalno stanovništvo, snalažljivost, spretnost i ono najzanimljivije - odnose koji se razvijaju, pucaju ili jačaju pa sam dojma da ćemo puno naučiti", ističe Antonija.

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Velika avantura i odlazak u nepoznato

Unatoč višemjesečnim detaljnim i iscrpnim pripremama, cijela ekipa svjesna je da ih na terenu čeka nepredvidiva borba s elementima i okolnostima koje je nemoguće u potpunosti planirati.

"Svi pomalo idemo u nepoznato i avantura je i za nas i produkciju jako velika bez obzira na iscrpne pripreme. Ne možeš se za to do kraja pripremiti", priznaje voditeljica.

Spremite se za čarobnu, nepredvidivu i vizualno impresivnu utrku kroz Aziju. 'Asia Express: Zmajeva ruta' na RTL stiže već ovog rujna!

asia express: zmajeva ruta antonija blaće
Asia Express: Zmajeva ruta

Pogled iza kulisa novog RTL-ovog realityja 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Tonka šalje pozdrave iz Azije!'

Asia Express: Zmajeva ruta

Tko je Ante Travizi? Šarmantni Splićanin popularizirao je stand-up komediju u Hrvatskoj, a sada s Antonijom Blaće vodi 'Asia Express'

Moglo bi te zanimati

Tko je Ante Travizi? Šarmantni Splićanin popularizirao je stand-up komediju u Hrvatskoj, a sada s Antonijom Blaće vodi 'Asia Express'

Kako je omiljena stanarka 'Big Brothera' postala vođa surove azijske avanture: Antonija Blaće spremna je za reality spektakl 'Asia Express'

Antonija Blaće i Ante Travizi spremni su za reality spektakl 'Asia Express': 'Oni su jedan zabavan, pustolovan i kaotičan duo'

Preživjeti Aziju s jednim eurom dnevno: Gdje će poznata lica spavati, kako će putovati i tko će im otvoriti vrata?

O čemu se radi u novom RTL-ovom spektaklu 'Asia Express'? Nema scenarija i nema milosti!

Antonija Blaće vodi novi RTL-ov hit 'Asia Express': 'Ništa slično nismo imali na televizijama'

Pročitaj na Net.hr
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor