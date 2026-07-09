Antonija Blaće o novom RTL-ovom hit showu 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Ne možeš se za ovo do kraja pripremiti'

Od ovog rujna gledatelji će imati priliku pratiti uzbudljivi show megahit 'Asia Express: Zmajeva ruta', koji donosi neviđenu dozu adrenalina, neizvjesnosti i čiste avanture.
Kroz egzotične azijske lokacije koje ostavljaju bez daha gledatelje će voditi omiljeno televizijsko lice, Antonija Blaće. No, u ovom projektu ona ima i pojačanje - u potpuno novoj ulozi pridružuje joj se poznati komičar Ante Travizi.
Dinamična utrka bez scenarija i pomoći sa strane
Ovaj format ne trpi režiju ni lagane odluke. Natjecatelji se otiskuju na zahtjevnu rutu na kojoj nema pomoći sa strane, a svaki kilometar donosi novi nalet neizvjesnosti. Pred njima su teški fizički i mentalni izazovi koji će do samih granica testirati njihovu snalažljivost, izdržljivost, ali i međusobne odnose.
Iako iza sebe ima brojne uspješne i goleme televizijske formate, Antonija Blaće ne skriva da joj je ovo jedan od najvećih i najuzbudljivijih izazova u karijeri.
"Ništa slično nismo imali na televizijama. Bit će ovo pionirski projekt u svakom smislu - i produkciji iza kamere i kandidatima ispred nje. U udarnom terminu gledat ćemo predivnu Aziju, prijateljsko lokalno stanovništvo, snalažljivost, spretnost i ono najzanimljivije - odnose koji se razvijaju, pucaju ili jačaju pa sam dojma da ćemo puno naučiti", ističe Antonija.
Velika avantura i odlazak u nepoznato
Unatoč višemjesečnim detaljnim i iscrpnim pripremama, cijela ekipa svjesna je da ih na terenu čeka nepredvidiva borba s elementima i okolnostima koje je nemoguće u potpunosti planirati.
"Svi pomalo idemo u nepoznato i avantura je i za nas i produkciju jako velika bez obzira na iscrpne pripreme. Ne možeš se za to do kraja pripremiti", priznaje voditeljica.
Spremite se za čarobnu, nepredvidivu i vizualno impresivnu utrku kroz Aziju. 'Asia Express: Zmajeva ruta' na RTL stiže već ovog rujna!