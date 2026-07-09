Antonija Blaće o novom RTL-ovom hit showu 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Ne možeš se za ovo do kraja pripremiti'

RTL za nadolazeću jesen priprema televizijski format kakav na našim prostorima još nije viđen

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Od ovog rujna gledatelji će imati priliku pratiti uzbudljivi show megahit 'Asia Express: Zmajeva ruta', koji donosi neviđenu dozu adrenalina, neizvjesnosti i čiste avanture. Kroz egzotične azijske lokacije koje ostavljaju bez daha gledatelje će voditi omiljeno televizijsko lice, Antonija Blaće. No, u ovom projektu ona ima i pojačanje - u potpuno novoj ulozi pridružuje joj se poznati komičar Ante Travizi.

Dinamična utrka bez scenarija i pomoći sa strane

Ovaj format ne trpi režiju ni lagane odluke. Natjecatelji se otiskuju na zahtjevnu rutu na kojoj nema pomoći sa strane, a svaki kilometar donosi novi nalet neizvjesnosti. Pred njima su teški fizički i mentalni izazovi koji će do samih granica testirati njihovu snalažljivost, izdržljivost, ali i međusobne odnose.

icon-expand Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Iako iza sebe ima brojne uspješne i goleme televizijske formate, Antonija Blaće ne skriva da joj je ovo jedan od najvećih i najuzbudljivijih izazova u karijeri. "Ništa slično nismo imali na televizijama. Bit će ovo pionirski projekt u svakom smislu - i produkciji iza kamere i kandidatima ispred nje. U udarnom terminu gledat ćemo predivnu Aziju, prijateljsko lokalno stanovništvo, snalažljivost, spretnost i ono najzanimljivije - odnose koji se razvijaju, pucaju ili jačaju pa sam dojma da ćemo puno naučiti", ističe Antonija.

icon-expand Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Velika avantura i odlazak u nepoznato