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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće o novom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Sve u tom showu je kao skrojeno za mene'

Voditeljica se u intervjuu osvrnula na svoj povratak na ekrane i najavila projekt 'Asia Express: Zmajeva ruta' koji na jesen stiže na RTL i platformu Voyo

RTL.hr
12.08.2026 11:00

Nakon povratka iz Azije, gdje je provela tjedne snimajući novi avanturistički format 'Asia Express: Zmajeva ruta', jedno od najomiljenijih hrvatskih TV lica, Antonija Blaće, otvorila je dušu u velikom intervjuu za Story.hr. Omiljena voditeljica osvrnula se na svoj dugoočekivani povratak na male ekrane u projektima velikog kalibra, ne skrivajući oduševljenje onim što gledatelje očekuje na jesen.

'Stiže projekt koji je veći u svakom smislu'

Na opaske da je u posljednje vrijeme rijeđe viđamo u udarnim terminima, Antonija uz prepoznatljivi osmijeh odgovara kako je svakodnevno prisutna, no potvrđuje da je vrijeme za ono pravo. Povratak na male ekrane označit će upravo monumentalni format "Asia Express: Zmajeva ruta", za koji voditeljica ističe da pomiče sve dotadašnje granice.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Prema njezinim riječima, riječ je o projektu koji je iznimno opsežan, bogat sadržajem, emocijama i autentičnim humorom. Nakon niza uspješnih formata koje je vodila tijekom bogate karijere, priznala je kako je odmah znala da je ovo izazov kojem ne može reći 'ne'.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

"Sve u tom showu je kao skrojeno za mene. Nomadski život. Nepoznat teritorij. Adrenalin. Snalaženje. Crpljenje svakog znanja koje imate da bi se uopće odradile neke stvari. Razgovorno. Emotivno. Puno smijeha. I novo. I uzbudljivo. Mislim da ovakav projekt nikada nismo vidjeli na televizijama", poručila je Antonija.

Gledatelji će tako uskoro imati priliku vidjeti Antoniju u izdanju koje spaja dinamiku terenskog rada, spontanost i nepredvidive situacije koje donosi boravak na potpuno nepoznatom terenu.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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