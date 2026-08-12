Antonija Blaće o novom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Sve u tom showu je kao skrojeno za mene'

Nakon povratka iz Azije, gdje je provela tjedne snimajući novi avanturistički format 'Asia Express: Zmajeva ruta' , jedno od najomiljenijih hrvatskih TV lica, Antonija Blaće , otvorila je dušu u velikom intervjuu za Story.hr . Omiljena voditeljica osvrnula se na svoj dugoočekivani povratak na male ekrane u projektima velikog kalibra, ne skrivajući oduševljenje onim što gledatelje očekuje na jesen.

Na opaske da je u posljednje vrijeme rijeđe viđamo u udarnim terminima, Antonija uz prepoznatljivi osmijeh odgovara kako je svakodnevno prisutna, no potvrđuje da je vrijeme za ono pravo. Povratak na male ekrane označit će upravo monumentalni format "Asia Express: Zmajeva ruta", za koji voditeljica ističe da pomiče sve dotadašnje granice.

Prema njezinim riječima, riječ je o projektu koji je iznimno opsežan, bogat sadržajem, emocijama i autentičnim humorom. Nakon niza uspješnih formata koje je vodila tijekom bogate karijere, priznala je kako je odmah znala da je ovo izazov kojem ne može reći 'ne'.

"Sve u tom showu je kao skrojeno za mene. Nomadski život. Nepoznat teritorij. Adrenalin. Snalaženje. Crpljenje svakog znanja koje imate da bi se uopće odradile neke stvari. Razgovorno. Emotivno. Puno smijeha. I novo. I uzbudljivo. Mislim da ovakav projekt nikada nismo vidjeli na televizijama", poručila je Antonija.

Gledatelji će tako uskoro imati priliku vidjeti Antoniju u izdanju koje spaja dinamiku terenskog rada, spontanost i nepredvidive situacije koje donosi boravak na potpuno nepoznatom terenu.