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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće otkrila zašto je 'nestala': S Antom Travizijem upustila se u avanturu života

Nakon što su se njezini pratitelji danima pitali gdje je, mnogima omiljena voditeljica Antonija Blaće napokon je prekinula medijsku šutnju i jednom objavom otkrila sve. Odgovor na pitanje "Di si, Antonija, ništa te nema?" stigao je s drugog kraja svijeta, iz Azije, gdje se upustila u novi, veliki televizijski projekt. U ovoj avanturi nije sama; uz nju je i poznati komičar Ante Travizi, s kojim čini novi voditeljski par

RTL.hr
24.07.2026 12:00

Svojim pratiteljima na Instagramu Antonija Blaće otkrila je da se nalazi u Kambodži, prvoj postaji snimanja novog RTL-ovog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

Nova avantura na drugom kraju svijeta

"Evo me. Snimam 'Asia Express: Zmajeva ruta', projekt koji se ne da riječima opisati... vidjet ćete i sami i jedva čekam", napisala je Antonija uz dinamičan video koji sažima njihov dug i naporan put do Azije. Video pod nazivom "Kako je sve počelo" prikazuje putovanje koje je uključivalo tri leta, presjedanja, aerodromske kontrole i sate provedene u zraku, a sve kako bi stigli na prvu lokaciju snimanja. Od zračne luke u Hrvatskoj, preko letova Croatia Airlinesa i Austrian Airlinesa do Bangkoka, pa sve do Siem Reapa u Kambodži, Antonija i Ante dokumentirali su svaki korak.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Cijelo putovanje odiše uzbuđenjem, a Antonija je dodala: "Sve od nekud kreće pa i nas dvoje. Ante Travizi i ja, na posao u Aziju".

Show koji pomiče granice

'Asia Express: Zmajeva ruta' stiže na RTL i Voyo ovog rujna i donosi avanturu kakvu naši prostori još nisu vidjeli - egzotične azijske destinacije, neustrašive natjecatelje i izazove koji testiraju i tijelo i karakter. Pod vodstvom Antonije Blaće i komičara Ante Travizija, parovi kreću na put bez scenarija, bez pomoći sa strane i bez glume - ostaju samo stvaran pritisak, teške odluke i Azija kakvu na ekranu dosad niste imali prilike upoznati.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest, a komentari ispod objave puni su podrške. "Jedva čekanje uključeno", "Ajme pa to će biti s vama ludilo!", samo su neke od poruka. Mnogi su posebno pohvalili odabir voditeljskog para, ističući njihovu kemiju: "Ante i Antonija, to ne može bit fejk nikako! To je oriđinale ili nikako", "Ajme koja dobra kombinacija."

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