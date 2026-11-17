Dok se kandidati u najuzbudljivijoj ovosezonskoj utrci bore s ekstremnim uvjetima, restrikcijama i teškim zadacima diljem Azije, ekipa koja stvara ovaj vrhunski format na terenu također proživljava nezaboravne trenutke. Voditeljica Antonija Blaće otkrila je dio atmosfere koja se ne vidi u svakoj epizodi, a prizori druženja sa spašenim slonovima oduševili su javnost.

Antonija je na svom Instagram profilu objavila fotografije na kojima s osmijehom hrani veličanstvene životinje, ne skrivajući oduševljenje i emocije. Uz objavu je uputila i snažnu poruku o brizi za životinje koje su imale težak životni put prije dolaska u ovo utočište.

"Jedan od najljepših dana na snimanju 'Asia Expressa'. Dan sa slonovima će se dugo pamtiti, kakva predivna bića. Na ovom mjestu se brinu za njih jako lijepo, čak štoviše, ovo su slonovi dovedeni iz nekih teških uvjeta tako da ih ovdje maze i paze", napisala je Antonija uz objavu.

Koliko su je prizori i energija na setu dirnuli, potvrdila je i zaključkom: "Previše emocija da bih išta pametnije rekla pa ću samo ostaviti".