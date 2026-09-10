Antonija Blaće rasplakala se gledajući 'Asia Express': 'Nisam znala da je bilo ovako dirljivo'

Antonija je sinoć pratila novu epizodu showa, a na Instagram Storyju otkrila je da ni sama nije znala koliko su pojedini trenuci tijekom utrke bili emotivni. "Pa nisam znala da je bilo ovako dirljivo. Rasplakala me epizoda", poručila je Antonija.

A razloga za emocije nije nedostajalo. Đanu Smajo posebno je dirnula toplina i susretljivost ljudi koje je zajedno s mamom Meri susretala tijekom putovanja Kambodžom. Natjecatelji su se na Zmajevoj ruti morali u potpunosti osloniti na pomoć nepoznatih ljudi – od prijevoza do hrane i mjesta za spavanje, a upravo su ti susreti pokazali sasvim drugu, topliju stranu zahtjevne utrke.