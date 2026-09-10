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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće rasplakala se gledajući 'Asia Express': 'Nisam znala da je bilo ovako dirljivo'

Sinoćnja epizoda 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' donijela je mnogo više od utrke, zadataka i borbe za prednost. Susreti s lokalnim stanovništvom, njihova gostoljubivost i trenuci u kojima su natjecatelje svladale emocije dirnuli su i gledatelje, ali i voditeljicu Antoniju Blaće

RTL.hr
10.09.2026 11:21

Antonija je sinoć pratila novu epizodu showa, a na Instagram Storyju otkrila je da ni sama nije znala koliko su pojedini trenuci tijekom utrke bili emotivni. "Pa nisam znala da je bilo ovako dirljivo. Rasplakala me epizoda", poručila je Antonija.

A razloga za emocije nije nedostajalo. Đanu Smajo posebno je dirnula toplina i susretljivost ljudi koje je zajedno s mamom Meri susretala tijekom putovanja Kambodžom. Natjecatelji su se na Zmajevoj ruti morali u potpunosti osloniti na pomoć nepoznatih ljudi – od prijevoza do hrane i mjesta za spavanje, a upravo su ti susreti pokazali sasvim drugu, topliju stranu zahtjevne utrke.

Antonija Blaće, Asia Express
Antonija Blaće, Asia Express FOTO: RTL

Emocije su svladale i Ellu Dvornik. Susret s bebom tijekom vožnje podsjetio ju je na kćeri Balie i Lumi, od kojih je tijekom snimanja bila odvojena, a priznala je koliko joj teško pada što ih ne može nazvati.

Suze nisu zaobišle ni Niku Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana. Nakon napornog početka utrke i različitih pogleda na to kako bi trebali funkcionirati kao tim, obojicu su tijekom iskrenog razgovora svladale emocije.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express antonija blaće
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