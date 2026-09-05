Antonija Blaće stigla na prosvjed za Liku: Sa suprugom podijelila prizore s ulica

Voditeljica Antonija Blaće na Instagram Storyju otkrila je kako je sa suprugom stigla na prosvjed koji se danas održava u Zagrebu. Sa zagrebačkih ulica podijelila je nekoliko videozapisa i svojim pratiteljima pokazala dio atmosfere.

Riječ je o prosvjedu 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', organiziranom nakon afere povezane s desecima tisuća tona ilegalno odloženog otpada na području Gospića. Prosvjed je okupio velik broj građana koji su iz različitih dijelova Hrvatske stigli u Zagreb kako bi upozorili na problem otpada i zatražili hitnu sanaciju.

Inače, u utorak, 8. rujna, na RTL-u i 24 sata ranije na Voyo počinje novi pustolovni show 'Asia Express: Zmajeva ruta', u kojem će voditeljske uloge preuzeti upravo Antonija Blaće i Ante Travizi.