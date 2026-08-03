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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće u duhovitom videu pokazala realnost rada u Aziji na snimanju novog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Snimanje novog reality spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta' u punom je zamahu, a omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće redovito dijeli autentične i zabavne trenutke iza kulisa sa svojim pratiteljima

RTL.hr
03.08.2026 21:00

Iako su gledatelji navikli gledati voditelje u besprijekornim izdanjima pod studijskim reflektorima, azijska klima ima neka sasvim druga pravila.

"Zamalo smo pobijedili Kambodžu"

U najnovijem videoisječku objavljenom na društvenim mrežama, Antonija Blaće je na samom početku u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu najavila razglednicu s terena rečenicom: "Pobijedili smo!", dok se u opisu objave ubrzo našlo i simpatično pojašnjenje - "Zamalo smo pobijedili Kambodžu".

No, glavna borba na terenu u tom trenutku nije se vodila protiv ulica ili nepoznatog terena, nego protiv neumoljivih tropskih vremenskih uvjeta.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Borba s 88 posto vlage i frizurom koja vodi vlastiti život

Antonija je bez uljepšavanja pokazala s kakvim se izazovom njezina kosa bori čim kroči na azijski zrak. Pri postotku vlage od čak 88 posto, svaka trudom stilizirana frizura u sekundi gubi bitku i počinje voditi vlastiti život.

Podsjetimo, show "Asia Express: Zmajeva ruta" ovog rujna stiže na RTL i platformu Voyo, a sudeći po objavama s terena, avantura s ulica Kambodže, Laosa i Vijetnama bit će jednako zabavna koliko i izazovna.

antonija blaće asia express: zmajeva ruta
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