Antonija Blaće u duhovitom videu pokazala realnost rada u Aziji na snimanju novog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Iako su gledatelji navikli gledati voditelje u besprijekornim izdanjima pod studijskim reflektorima, azijska klima ima neka sasvim druga pravila.
"Zamalo smo pobijedili Kambodžu"
U najnovijem videoisječku objavljenom na društvenim mrežama, Antonija Blaće je na samom početku u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu najavila razglednicu s terena rečenicom: "Pobijedili smo!", dok se u opisu objave ubrzo našlo i simpatično pojašnjenje - "Zamalo smo pobijedili Kambodžu".
No, glavna borba na terenu u tom trenutku nije se vodila protiv ulica ili nepoznatog terena, nego protiv neumoljivih tropskih vremenskih uvjeta.
Borba s 88 posto vlage i frizurom koja vodi vlastiti život
Antonija je bez uljepšavanja pokazala s kakvim se izazovom njezina kosa bori čim kroči na azijski zrak. Pri postotku vlage od čak 88 posto, svaka trudom stilizirana frizura u sekundi gubi bitku i počinje voditi vlastiti život.
Podsjetimo, show "Asia Express: Zmajeva ruta" ovog rujna stiže na RTL i platformu Voyo, a sudeći po objavama s terena, avantura s ulica Kambodže, Laosa i Vijetnama bit će jednako zabavna koliko i izazovna.