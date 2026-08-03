Antonija Blaće u duhovitom videu pokazala realnost rada u Aziji na snimanju novog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Iako su gledatelji navikli gledati voditelje u besprijekornim izdanjima pod studijskim reflektorima, azijska klima ima neka sasvim druga pravila.

U najnovijem videoisječku objavljenom na društvenim mrežama, Antonija Blaće je na samom početku u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu najavila razglednicu s terena rečenicom: "Pobijedili smo!", dok se u opisu objave ubrzo našlo i simpatično pojašnjenje - "Zamalo smo pobijedili Kambodžu".

No, glavna borba na terenu u tom trenutku nije se vodila protiv ulica ili nepoznatog terena, nego protiv neumoljivih tropskih vremenskih uvjeta.