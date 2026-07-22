Antonija Blaće uoči showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' otkrila koliko je visoka i postavila pratiteljima zabavan zadatak

Dok se iščekuje početak 'Asia Expressa: Zmajeva ruta', društvene mreže popularnog RTL-ova showa donose sve više zanimljivih i zabavnih trenutaka sa snimanja. Ovoga puta u središtu pozornosti našla se voditeljica Antonija Blaće, koja je pratiteljima zadala neobičan izazov.
U videu je najprije otkrila da je visoka 164 centimetra, a zatim ih pozvala da upravo pomoću tog podatka pokušaju procijeniti dimenzije velikog hotelskog kreveta.
Možete li pogoditi dimenzije?
Antonija je legla na krevet kako bi što bolje dočarala njegovu veličinu, a potom se obratila pratiteljima jednostavnim zadatkom.
"Izmjeri i napiši u komentare", stoji u videu, dok se u opisu objave našalila pitanjem: "Koliko Antonija stane u ovaj krevet?"
Nije trebalo dugo da se u komentarima počnu nizati razne procjene i odgovori, a mnogi su prihvatili izazov i pokušali izračunati dimenzije kreveta koristeći voditeljičinu visinu kao jedinu mjeru.
Zabavna najava onoga što slijedi
Ovakvim kratkim i interaktivnim videima produkcija nastavlja zagrijavati publiku za 'Asia Express: Zmajeva ruta', koja uskoro stiže na RTL. Zabavni izazovi, humor i opuštena atmosfera samo su dio sadržaja kojim se gledateljima otkriva djelić avanture koja ih očekuje u novom showu.