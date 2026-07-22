Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće uoči showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' otkrila koliko je visoka i postavila pratiteljima zabavan zadatak

Voditeljica je u novoj objavi pokazala kako se zabavlja tijekom snimanja, a pratiteljima je prepustila da riješe simpatičnu zagonetku

RTL.hr
22.07.2026 11:00

Dok se iščekuje početak 'Asia Expressa: Zmajeva ruta', društvene mreže popularnog RTL-ova showa donose sve više zanimljivih i zabavnih trenutaka sa snimanja. Ovoga puta u središtu pozornosti našla se voditeljica Antonija Blaće, koja je pratiteljima zadala neobičan izazov.

U videu je najprije otkrila da je visoka 164 centimetra, a zatim ih pozvala da upravo pomoću tog podatka pokušaju procijeniti dimenzije velikog hotelskog kreveta.

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Možete li pogoditi dimenzije?

Antonija je legla na krevet kako bi što bolje dočarala njegovu veličinu, a potom se obratila pratiteljima jednostavnim zadatkom.

"Izmjeri i napiši u komentare", stoji u videu, dok se u opisu objave našalila pitanjem: "Koliko Antonija stane u ovaj krevet?"

Nije trebalo dugo da se u komentarima počnu nizati razne procjene i odgovori, a mnogi su prihvatili izazov i pokušali izračunati dimenzije kreveta koristeći voditeljičinu visinu kao jedinu mjeru.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zabavna najava onoga što slijedi

Ovakvim kratkim i interaktivnim videima produkcija nastavlja zagrijavati publiku za 'Asia Express: Zmajeva ruta', koja uskoro stiže na RTL. Zabavni izazovi, humor i opuštena atmosfera samo su dio sadržaja kojim se gledateljima otkriva djelić avanture koja ih očekuje u novom showu.

asia express: zmajeva ruta antonija blaće
Moglo bi te zanimati

RTL ovog rujna donosi najuzbudljiviju televizijsku avanturu godine - 'Asia Express: Zmajeva ruta'!

Urnebesni kadrovi iza kulisa novog RTL-ovog showa 'Asia Express': Pogledajte kako je Antonija Blaće 'pala' od umora

Pogled iza kulisa novog RTL-ovog realityja 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Tonka šalje pozdrave iz Azije!'

Antonija Blaće o novom RTL-ovom hit showu 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Ne možeš se za ovo do kraja pripremiti'

Tko je Ante Travizi? Šarmantni Splićanin popularizirao je stand-up komediju u Hrvatskoj, a sada s Antonijom Blaće vodi 'Asia Express'

Kako je omiljena stanarka 'Big Brothera' postala vođa surove azijske avanture: Antonija Blaće spremna je za spektakl 'Asia Express'

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim