Antonija Blaće uoči showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' otkrila koliko je visoka i postavila pratiteljima zabavan zadatak

Voditeljica je u novoj objavi pokazala kako se zabavlja tijekom snimanja, a pratiteljima je prepustila da riješe simpatičnu zagonetku

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Dok se iščekuje početak 'Asia Expressa: Zmajeva ruta', društvene mreže popularnog RTL-ova showa donose sve više zanimljivih i zabavnih trenutaka sa snimanja. Ovoga puta u središtu pozornosti našla se voditeljica Antonija Blaće, koja je pratiteljima zadala neobičan izazov. U videu je najprije otkrila da je visoka 164 centimetra, a zatim ih pozvala da upravo pomoću tog podatka pokušaju procijeniti dimenzije velikog hotelskog kreveta.

icon-expand Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Možete li pogoditi dimenzije?

Antonija je legla na krevet kako bi što bolje dočarala njegovu veličinu, a potom se obratila pratiteljima jednostavnim zadatkom. "Izmjeri i napiši u komentare", stoji u videu, dok se u opisu objave našalila pitanjem: "Koliko Antonija stane u ovaj krevet?" Nije trebalo dugo da se u komentarima počnu nizati razne procjene i odgovori, a mnogi su prihvatili izazov i pokušali izračunati dimenzije kreveta koristeći voditeljičinu visinu kao jedinu mjeru.

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