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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće uzbuđena uoči početka 'Asia Expressa': 'Još malo...!'

Do početka novog avanturističkog showa RTL-a 'Asia Express: Zmajeva ruta' dijeli nas još samo tjedan dana, a uzbuđenje uoči premijere ne skriva ni voditeljica Antonija Blaće. I ona s nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će gledatelji upoznati avanturu koja je devet parova odvela na put kroz jugoistočnu Aziju

RTL.hr
01.09.2026 15:04

Antonija je na svom Instagram profilu podijelila story s najavnim videom za show te kratko poručila: "Još malo...!" Time je dodatno zagolicala znatiželju pratitelja uoči početka jednog od najuzbudljivijih RTL-ovih projekata.

Antonija Blaće Instagram
Antonija Blaće Instagram FOTO: Instagram

Antoniji se pridružuje Ante Travizi

U voditeljskoj ulozi Antoniji će se pridružiti Ante Travizi, a njih dvoje pratit će natjecatelje kroz sve izazove koji ih očekuju na Zmajevoj ruti. Uz njih će gledatelji pratiti kako se parovi snalaze u nepoznatom okruženju, suočavaju s fizičkim i mentalnim izazovima te pokušavaju što uspješnije stići do cilja.

Antonija Blaće i Ante Travizi
Antonija Blaće i Ante Travizi FOTO: RTL

Show prati devet parova

Devet parova putovat će kroz zemlje jugoistočne Azije, a na tom će se putu morati osloniti na vlastitu snalažljivost, međusobno povjerenje i pomoć ljudi koje susreću putem. Antonija i Ante bit će uz njih kroz ključne trenutke avanture te gledateljima približiti sve ono što Zmajeva ruta donosi.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

'Asia Express: Zmajeva ruta' tako će spojiti natjecanje, putovanje i upoznavanje drukčijih kultura i načina života. A sudeći prema Antonijinoj poruci, do početka se već ozbiljno odbrojava.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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