Antonija Blaće uzbuđena uoči početka 'Asia Expressa': 'Još malo...!'

Antonija je na svom Instagram profilu podijelila story s najavnim videom za show te kratko poručila: "Još malo...!" Time je dodatno zagolicala znatiželju pratitelja uoči početka jednog od najuzbudljivijih RTL-ovih projekata.

U voditeljskoj ulozi Antoniji će se pridružiti Ante Travizi , a njih dvoje pratit će natjecatelje kroz sve izazove koji ih očekuju na Zmajevoj ruti. Uz njih će gledatelji pratiti kako se parovi snalaze u nepoznatom okruženju, suočavaju s fizičkim i mentalnim izazovima te pokušavaju što uspješnije stići do cilja.

Devet parova putovat će kroz zemlje jugoistočne Azije, a na tom će se putu morati osloniti na vlastitu snalažljivost, međusobno povjerenje i pomoć ljudi koje susreću putem. Antonija i Ante bit će uz njih kroz ključne trenutke avanture te gledateljima približiti sve ono što Zmajeva ruta donosi.

'Asia Express: Zmajeva ruta' tako će spojiti natjecanje, putovanje i upoznavanje drukčijih kultura i načina života. A sudeći prema Antonijinoj poruci, do početka se već ozbiljno odbrojava.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.