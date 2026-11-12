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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija otkrila najsporije timove: 'Zlatni dečki i Gazele idu u utrku za opstanak, treći tim bit će izglasan'

Express vijeće donijelo je neugodne vijesti za dva tima u 'Asia Expressu'. Antonija Blaće otkrila je da su Zlatni dečki i Gazele bili najsporiji te da moraju u utrku za opstanak, dok će treći tim biti odabran glasovanjem

RTL.hr
12.11.2026 21:45

Vijeće 'Asia Expressa' donijelo je važne vijesti za timove. Voditeljica Antonija Blaće otkrila je redoslijed dolaska i time razjasnila tko je bio najbrži, a tko mora u utrku za opstanak.

"Tim koji je prvi ovdje došao su Gazde. Nakon njih Gusarice. Zatim – Jokeri", rekla je Antonija.

Gazele, Zlatni dečki, Asia Express
Gazele, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Time je postalo jasno koja su dva tima bila najsporija. "I sad je sve jasno. Zlatni dečki i Gazele su dva najsporija tima. Vi sudjelujete u utrci za opstanak. Pridružite mi se", poručila im je.

Za Zlatne dečke i Gazele time je počela nova neizvjesnost jer će se u utrci za opstanak boriti za ostanak u 'Asia Expressu'.

Antonija, Asia Express
Antonija, Asia Express FOTO: RTL

No još uvijek nije poznato tko će im se pridružiti kao treći tim. "Jako dobro znate da treći tim koji će sudjelovati u utrci za opstanak svaki put bude izglasan na Express vijeću", podsjetila je Antonija.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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