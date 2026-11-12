Antonija otkrila najsporije timove: 'Zlatni dečki i Gazele idu u utrku za opstanak, treći tim bit će izglasan'

Express vijeće donijelo je neugodne vijesti za dva tima u 'Asia Expressu'. Antonija Blaće otkrila je da su Zlatni dečki i Gazele bili najsporiji te da moraju u utrku za opstanak, dok će treći tim biti odabran glasovanjem

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Vijeće 'Asia Expressa' donijelo je važne vijesti za timove. Voditeljica Antonija Blaće otkrila je redoslijed dolaska i time razjasnila tko je bio najbrži, a tko mora u utrku za opstanak. "Tim koji je prvi ovdje došao su Gazde. Nakon njih Gusarice. Zatim – Jokeri", rekla je Antonija.

icon-expand icon-close icon-close Gazele, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Time je postalo jasno koja su dva tima bila najsporija. "I sad je sve jasno. Zlatni dečki i Gazele su dva najsporija tima. Vi sudjelujete u utrci za opstanak. Pridružite mi se", poručila im je. Za Zlatne dečke i Gazele time je počela nova neizvjesnost jer će se u utrci za opstanak boriti za ostanak u 'Asia Expressu'.

icon-expand Antonija, Asia Express FOTO: RTL