Antoniju Blaće svi ispituju o 'Asia Expressu': Pokazala djelić atmosfere i otkrila kakvi su bili uvjeti

Antonija Blaće pozvala je pratitelje na Instagramu da je pitaju sve što ih zanima o novom RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' te je kroz niz storija podijelila prizore koji daju naslutiti gdje se ekipa kretala, kakve su ljude susretali te kakvu su atmosferu i uvjete doživjeli tijekom zahtjevnog snimanja.

Već u sljedećem videu voditeljica se javlja iz sobe i otkriva da je tri sata ujutro, dok kadar nakon toga stiže iz automobila uz poruku da snimanje počinje već u četiri.

Iako nije otkrivala previše detalja, objave su dovoljne da pokažu kako je riječ o projektu koji je ekipu odveo daleko od uobičajenog televizijskog seta. Na jednoj od fotografija Antoniju šminkerica priprema doslovno nasred trga, daleko od klasične garderobe i studijskih uvjeta.

Rani odlasci na teren, šminkanje gdje god se pronađe prilika i tempo koji ne poznaje klasično radno vrijeme bili su, čini se, samo dio svakodnevice ekipe. No Antonija je uz sve pokazano naglasila i jednu važnu stvar.

A nama je bilo lako u usporedbi s kandidatima", poručila je.

Antonijine objave tako su ponudile tek mali pogled iza kulisa, ali i dodatno podigle znatiželju uoči početka showa. Ako su ovako izgledali uvjeti za ekipu koja je stajala iza kamera, gledateljima ostaje tek otkriti što su sve na svom putu morali proći kandidati.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.