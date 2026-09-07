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Asia Express: Zmajeva ruta

'Asia Express' je stigao na Voyo! Hoćete li pratiti veliku pustolovinu?

Prva epizoda showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' već je stigla na Voyo, a sutra velika pustolovina počinje i na RTL-u!

RTL.hr
07.09.2026 14:00

Kandidate showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' očekuju nepoznati tereni, zahtjevni zadaci, snalaženje u potpuno novim okolnostima i utrka u kojoj će se testirati njihova izdržljivost, odnos s partnerom i sposobnost donošenja brzih odluka.

Već od prve epizode jasno je da nas čeka puno uzbuđenja, nepredvidivih situacija i trenutaka koji bi mogli potpuno promijeniti tijek natjecanja.

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Hoćete li gledati 'Asia Express'?

Ne propustite spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' od sutra, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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