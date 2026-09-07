'Asia Express' je stigao na Voyo! Jeste li uzbuđeni zbog velike pustolovina?

Kandidate showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' očekuju nepoznati tereni, zahtjevni zadaci, snalaženje u potpuno novim okolnostima i utrka u kojoj će se testirati njihova izdržljivost, odnos s partnerom i sposobnost donošenja brzih odluka.

Već od prve epizode jasno je da nas čeka puno uzbuđenja, nepredvidivih situacija i trenutaka koji bi mogli potpuno promijeniti tijek natjecanja.