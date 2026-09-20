'Asia Express' na kambodžanskoj tržnici, Ella oduševljena šokantnim prizorima: 'Top!'

Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines tijekom putovanja u 'Asia Expressu' posjetile su jednu kambodžansku tržnicu, a prizori koje su tamo zatekle izazvali su potpuno različite reakcije.

Dok je Ella sve promatrala sa znatiželjom i dozom zabave, Ines nije skrivala iznenađenje zbog onoga što je vidjela. Posebno su im pažnju privukli izloženi mesni proizvodi, među kojima su bile i svinjske glave.

"Mislim da ne bi bilo legalno skoro nigdje prodavati neke stvari na taj način osim ovdje. Svinjske glave, čudno meso, psi lutalice oko toga mesa...", komentirala je Ines.

Ella je na sve odgovorila kratko: "Top", dok je Ines svoj doživljaj sažela drugom riječju: "Horor".

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.