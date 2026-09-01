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Asia Express: Zmajeva ruta

Atraktivne 'Gazele' ulaze u 'Asia Express', evo zašto im savršeno pristaje nadimak: 'Jedna je razum, druga čista emocija'

Katarina Mamić i Luna Valas čine ženski tim koji u novom RTL-ovom spektaklu spaja ljepotu, eleganciju i neustrašivost. Otkrile su kako funkcioniraju kao 'Yin i Yang' te zašto s punim pravom u utrci života nose naziv 'Gazele'

RTL.hr
01.09.2026 18:00

Sve je spremno za početak jedne od najiščekivanijih televizijskih avantura godine. RTL-ov novi show 'Asia Express: Zmajeva ruta' okupio je devet odvažnih parova spremnih na terenske izazove, a među njima posebnu pažnju privlači atraktivan ženski tim koji čine Katarina i Luna. Ove bliske prijateljice i ljepotice sebe od milja zovu 'Gazele' - nadimkom koji savršeno opisuje njihovu brzinu, gracioznost i spretnost, ali i nepokolebljivu snagu da se s punom elegancijom probijaju kroz najteže predjele Azije.

Yin i Yang dinamika: Spoj čiste emocije i hladne logike

U službenom predstavljanju na društvenim mrežama, djevojke su pokazale upečatljivu kemiju koja ih krasi i u privatnom životu. Njihov odnos u potpunosti funkcionira po principu "Yin i Yang" - dok se jedna u ključnim trenucima vodi isključivo osjećajima i intuicijom, druga nastupa kao glas razuma i analitičke logike.

Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta
Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Upravo u toj savršenoj ravnoteži suprotnosti 'Gazele' vide svoj najveći adut. U nepredvidivim uvjetima stresa, umora i potpunog izlaska iz zone komfora, spoj srčanosti i hladne glave mogao bi se pokazati presudnim za savladavanje teških prepreka i izbjegavanje eliminacije.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Šest tisuća kilometara avanture s jednim eurom u džepu

Utrka duga gotovo šest tisuća kilometara vodit će parove od drevnog Siem Reapa u Kambodži, preko nepristupačnih i mističnih krajeva Laosa, pa sve do konačnog cilja u Bangkoku u Tajlandu. Pred 'Gazelama' i ostalim kandidatima nalazi se surov teren i rigorozna pravila: na raspolaganju imaju svega jedan euro dnevno po osobi, kojim moraju pokriti hranu, dok se za prijevoz i prenoćište moraju izboriti same, oslanjajući se na vlastiti šarm, snalažljivost i dobrotu lokalnih stanovnika.

Hoće li savršena ravnoteža emocija i razuma te neustrašivi duh 'Gazela' biti dovoljni, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i platformi Voyo!

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Asia Express: Zmajeva ruta

Prijatelji, partneri, roditelji i djeca... Tko će se u 'Asia Expressu' zbližiti, a tko posvađati?

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