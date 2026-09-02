Azija kakvu turisti ne vide: Što sve čeka natjecatelje i gledatelje u 'Asia Expressu'

Natjecatelji će se svakodnevno kretati kroz velika urbana središta, manja mjesta i ruralne krajeve, tražiti prijevoz, smještaj i pomoć ljudi koje susreću na putu. Upravo će ih takve situacije dovesti bliže svakodnevnom životu lokalnog stanovništva nego što je to moguće na klasičnom turističkom putovanju.
Prilika da gledatelj upozna Aziju
Osim osobnosti i odnosa među natjecateljima, važan dio showa bit će i priroda kroz koju prolaze. Tropski krajolici, rijeke, planine, prometne ulice i udaljena sela postat će kulisa izazovima, ali i prilika gledateljima da upoznaju raznolikost zemalja kroz koje vodi Zmajeva ruta.
Na tom će putu važnu ulogu imati i susreti s lokalnom kulturom, načinom života i običajima. Natjecatelji neće imati mogućnost sve promatrati sa sigurne udaljenosti, nego će se morati prilagođavati okolini, komunicirati s ljudima i snalaziti u situacijama koje su im potpuno nove.
'Asia Express: Zmajeva ruta' tako ne donosi samo natjecanje u izdržljivosti i snalažljivosti, nego i putovanje kroz dio Azije koji turisti često ne stignu upoznati. Dok će se natjecatelji boriti s vlastitim granicama, gledatelji će uz njih otkrivati krajolike, kulturu i svakodnevni život jugoistočne Azije.