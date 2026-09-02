Azija kakvu turisti ne vide: Što sve čeka natjecatelje i gledatelje u 'Asia Expressu'

Natjecatelji će se svakodnevno kretati kroz velika urbana središta, manja mjesta i ruralne krajeve, tražiti prijevoz, smještaj i pomoć ljudi koje susreću na putu. Upravo će ih takve situacije dovesti bliže svakodnevnom životu lokalnog stanovništva nego što je to moguće na klasičnom turističkom putovanju.

Osim osobnosti i odnosa među natjecateljima, važan dio showa bit će i priroda kroz koju prolaze. Tropski krajolici, rijeke, planine, prometne ulice i udaljena sela postat će kulisa izazovima, ali i prilika gledateljima da upoznaju raznolikost zemalja kroz koje vodi Zmajeva ruta.

Na tom će putu važnu ulogu imati i susreti s lokalnom kulturom, načinom života i običajima. Natjecatelji neće imati mogućnost sve promatrati sa sigurne udaljenosti, nego će se morati prilagođavati okolini, komunicirati s ljudima i snalaziti u situacijama koje su im potpuno nove.

'Asia Express: Zmajeva ruta' tako ne donosi samo natjecanje u izdržljivosti i snalažljivosti, nego i putovanje kroz dio Azije koji turisti često ne stignu upoznati. Dok će se natjecatelji boriti s vlastitim granicama, gledatelji će uz njih otkrivati krajolike, kulturu i svakodnevni život jugoistočne Azije.